Глава РФБ назвал травму Хвостова серьёзной потерей для сборной России по баскетболу

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментивровал травму защитника сборной России и краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» Дмитрия Хвостова.

«Потеря — очень серьёзная для нашей сборной, тем более, что на протяжении нескольких лет он является «мотором» национальной команды, её основным разыгрывающим. Конечно, такая потеря заметно снизит наш организационный потенциал», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Он отметил, что с другой стороны, теперь те игроки которые не получали много игрового времени, а именно Михаил Кулагин или Александр Платунов должны постараться стать достойной заменой травмированному партнёру по сборной.

«Я, конечно, надеюсь, что Хвостов успеет поправиться. Мы будем рассчитывать на него до последнего, но при этом держать в голове, что подобные травмы могут надолго выбить из строя», — добавил глава РФБ.

Мировое первенство по баскетболу пройдёт с 31 августа по 15 сентября 2019 года в восьми городах Китая. Сборные России, Аргентины, Нигерии и Кореи сыграют свои матчи групповой стадии в городе Ухань.

Ранее сообщалось, что Хвостов получил травму и может пропустить КМ-2019.