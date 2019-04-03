Баскетболист Хвостов получил травму и может пропустить КМ

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Защитник сборной России и «Локомотива-Кубань» Дмитрий Хвостов получил травму, из-за которой может пропустить Кубок мира в Китае.
Баскетболист Хвостов получил травму и может пропустить КМ
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Послезавтра Хвостову предстоит операция в Италии, завтра будет последнее обследование, но уже сейчас понятно, что это крестообразная связка колена плюс мениски. Надрыв связки, а не полный разрыв, поэтому есть надежда на более быстрое восстановление», — сказал президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев ТАСС.

Кубок мира пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае. Дмитрий Хвостов являлся основным разыгрывающим сборной России в квалификации к турниру.

Ранее сообщалось, что российский баскетболист Баландин дисквалифицирован за допинг. 

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