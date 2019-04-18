ЦСКА проиграл «Басконии» в матче плей-офф Евролиги

Московский ЦСКА потерпел поражении от испанской «Басконии» во втором матче серии четвертьфинала баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 78:68 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе ЦСКА стал Кори Хиггинс, набравший 15 очков. У Серхио Родригеса и Уилла Клайберна по 14 очков.

Лучшим в составе «Басконии» стал Дэрран Хиллиард, набравший 16 очков. Ещё 15 очков в активе Шейвона Шилдса. Джален Джонс принёс команде 14 очков.

Счёт в серии до трёх побед стал 1:1. Третья игра пройдёт в испанской Витории 23 апреля.

Ранее стало известно, что Евролига оштрафовала ЦСКА за нарушение правил ФФП.