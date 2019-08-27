«Это просто убьёт футбол»: ФИФА может ввести систему автоматического определения офсайда
- AFP
- © JEAN-FRANCOIS MONIER
Определение положения вне игры — традиционно один из самых спорных моментов в футболе. И когда неоднозначный эпизод приводит к забитому мячу, его ещё долго продолжают обсуждать после финального свистка, а в центре внимания оказывается линейный судья, принявший решение в пользу той или иной команды.
Последний такой резонансный случай в российском футболе произошёл в матче седьмого тура РПЛ «Ростов» — «Рубин». На 87-й минуте встречи полузащитник хозяев Александр Саплинов после передачи Евгения Чернова вывел свою команду вперёд. По мнению гостей, взятие ворот не следовало засчитывать, так как в момент паса партнёра игрок находился в положении вне игры. Тем не менее главный судья встречи Виталий Мешков трактовал эпизод по-своему, а подопечные Романа Шаронова потерпели поражение.
Судите сами 🤷🏻♂️#РостовРубинpic.twitter.com/RvJALXaF3o— «Рубин» Казань (@fcrk) August 25, 2019
Однако в скором времени подобных ситуаций может стать значительно меньше. Новые технологии всё активнее входят в современный футбол. Так, система видеопомощи арбитрам (VAR) уже прошла испытание крупнейшими международными соревнованиями и постепенно внедряется в национальные чемпионаты.
Однако на этом руководство Международной федерации футбола (ФИФА) решило не останавливаться. Инсайдеры британской газеты Mirror сообщают, что в настоящий момент специальная комиссия работает над новой системой, которая в перспективе позволит автоматически определять офсайды. Таким образом, линейные судьи будут заменены искусственным интеллектом.
«В ФИФА уже есть отдел, созданный для исследованиями в этой области. Полностью ли они заменят помощников рефери камерами и компьютерами, которые будут принимать решения касательно офсайдов и вбрасываний? Однажды это может произойти», — цитирует издание информированный источник.
Пока неизвестно, как именно новая технология будет работать и когда впервые может быть опробована в действии. Предполагается, что её главное отличие от VAR будет состоять в том, что положение вне игры станет определяться автоматически и рефери не придётся пересматривать спорный эпизод. Эта система работает во время гола: главный судья получает специальный сигнал, как только мяч пересекает линию ворот.
Однако если в случае с VAR мнения экспертов, тренеров и самих футболистов разделились, то потенциальное нововведение с автоматизированным определением офсайда у многих вызвало недоумение. Так, председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Николай Левников отметил, что электронная система не сможет учитывать всех тонкостей игры, как это делает человек.
«Фактически в тех матчах, где применяется VAR, так и происходит. Однако компьютер сможет определить лишь положение игрока, касание мяча, а не то, вмешивается ли он в игру, пытается ли оказать влияние на соперника, какую выгоду извлекает. Ведь именно это и считается нарушением правил, а не то, где находился футболист. Пока такое невозможно. Я выступаю за применение системы во избежание ключевых ошибок рефери, а не для определения миллиметрового офсайда. Но она продвигается сама по себе и уже дошла до всех ведущих чемпионатов. Поэтому дополнительные нововведения здесь не нужны», — заявил эксперт в беседе с RT.
Кроме того, он раскритиковал желание ФИФА внедрять в футбол большое количество технологий. По его мнению, это негативно скажется на восприятии игры.
«Они нужны для игр роботов, а не людей. Мне кажется, чем больше будет компьютера в футболе, тем менее интересным он станет для простых болельщиков. Это уже будет не та игра, которую мы любим. Да, на арбитров будет оказываться меньше давления с точки зрения эпизодов с офсайдами, но в то же время это может убить тактику игры, нарабатываемую тренерами во время подготовки к матчам. Однако посмотрим, ведь ещё десять лет назад никто не мог и подумать о существовании VAR. А сегодня это стало реальностью», — добавил Левников.
Схожую позицию выразил и почётный президент РФС Вячеслав Колосков. По его словам, футбол — слишком динамичный вид спорта, чтобы за регулировку правил отвечала исключительно автоматическая система.
«Это абсурд. Потому что офсайд — это не просто механическое действие. Вспомните матч ЦСКА с «Ахматом». Футболист красно-синих отдавал пас одному партнёру, а в положении вне игры находился другой. Компьютер такое не определит, он чётко отметит офсайд», — полагает эксперт.
«Если мы хотим испортить футбол, то вместо судьи можно поставить робота. С моей точки зрения, это просто убьёт футбол, ведь боковые судьи будут не нужны», — подчеркнул Колосков.
В то же время он отметил, что не стоит проводить параллели и сравнивать автоматическое определение положения вне игры с VAR.
«Во втором случае речь идёт о живых людях, о специалистах, которые анализируют игру, а не о компьютерах. Совершенно очевидно, что от VAR есть польза, неслучайно подобная система применяется во многих видах спорта. По моему мнению, это надуманная вещь, дань моде. Но не стоит забывать о том, что футбол — это творчество, которое таким образом может пострадать», — уверен Колосков.
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