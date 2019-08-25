«Ростов» обыграл «Рубин» в матче седьмого тура РПЛ

«Ростов» одержал победу над казанским «Рубином» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая на «Ростов Арене», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Ростову» принесли голы Элдора Шомуродова и Александра Саплионова, забивших на 29-й и 87-й минутах соответственно.

В составе «Рубина» на 15-й минуте отличился Евгений Марков.

В следующем туре «Ростов» на выезде сыграет с московским «Локомотивом», а «Рубин» на своём поле примет «Сочи».

Ранее сообщалось, что дебютные голы Джордана Ларссона и Гуса Тиля принесли «Спартаку» победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ.