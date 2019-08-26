Колосков раскритиковал идею ФИФА внедрить систему определения офсайда

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал идею Международной федерации футбола (ФИФА) внедрить систему, автоматически определяющую положение вне игры.

«Это абсурд. Потому что офсайд — это не просто механическое действие. Вспомните вчерашний матч ЦСКА с «Ахматом». Игрок отдавал пас одному одноклубнику, а в положении вне игры находился другой. Компьютер такое не определит. Если мы хотим испортить футбол, то вместо судьи можно поставить робота», — рассказал Колосков в беседе с RT.

Кроме того, он пояснил, чем будущая система будет отличаться от VAR.

«Во втором случае речь идёт о живых людях, о специалистах, которые анализируют игру. Неслучайно такая система применяется во многих видах спорта. Считаю, что это надуманная вещь, дань моде. Но не стоит забывать о том, что футбол — это творчество, которое таким образом может пострадать», — добавил Колосков.

Представители ФИФА заявили, что в настоящий момент идёт разработка системы, позволяющей определять положение вне игры.

Ранее стало известно, что матч «Спартак» — «Брага» рассудит итальянская бригада арбитров.