Колосков раскритиковал идею ФИФА внедрить систему определения офсайда

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал идею Международной федерации футбола (ФИФА) внедрить систему, автоматически определяющую положение вне игры.
Колосков раскритиковал идею ФИФА внедрить систему определения офсайда
  • РИА Новости

«Это абсурд. Потому что офсайд — это не просто механическое действие. Вспомните вчерашний матч ЦСКА с «Ахматом». Игрок отдавал пас одному одноклубнику, а в положении вне игры находился другой. Компьютер такое не определит. Если мы хотим испортить футбол, то вместо судьи можно поставить робота», — рассказал Колосков в беседе с RT.

Кроме того, он пояснил, чем будущая система будет отличаться от VAR.

«Во втором случае речь идёт о живых людях, о специалистах, которые анализируют игру. Неслучайно такая система применяется во многих видах спорта. Считаю, что это надуманная вещь, дань моде. Но не стоит забывать о том, что футбол — это творчество, которое таким образом может пострадать», — добавил Колосков.

Представители ФИФА заявили, что в настоящий момент идёт разработка системы, позволяющей определять положение вне игры.

Ранее стало известно, что матч «Спартак» — «Брага» рассудит итальянская бригада арбитров.

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