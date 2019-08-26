УЕФА назначил арбитров на матч Лиги Европы «Спартак» — «Брага»
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Как сообщает пресс-служба московского клуба, помощниками 38-летнего Массы назначены Фабиано Прети и Стефано Алассио. Резервным арбитром станет Фабрицио Паскуа.
Матч пройдёт 29 августа в Москве на «Открытие Арене». Победитель противостояния выступит на групповом этапе Лиги Европы. Первая встреча команд завершилась поражением «Спартака» со счётом 0:1.
Ранее сообщалось, что эксперт оценил шансы «Спартака» на реванш с «Брагой».