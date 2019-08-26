УЕФА назначил арбитров на матч Лиги Европы «Спартак» — «Брага»

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Итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой рассудит ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА между московским «Спартаком» и португальской «Брагой».
УЕФА назначил арбитров на матч Лиги Европы «Спартак» — «Брага»
  • © ФК "Спартак"

Как сообщает пресс-служба московского клуба, помощниками 38-летнего Массы назначены Фабиано Прети и Стефано Алассио. Резервным арбитром станет Фабрицио Паскуа.

Матч пройдёт 29 августа в Москве на «Открытие Арене». Победитель противостояния выступит на групповом этапе Лиги Европы. Первая встреча команд завершилась поражением «Спартака» со счётом 0:1.

Ранее сообщалось, что эксперт оценил шансы «Спартака» на реванш с «Брагой».

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