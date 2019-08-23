Эксперт оценил шансы «Спартака» на реванш с «Брагой»

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Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в беседе с НСН оценил шансы московской команды на реванш с португальской «Брагой» в плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.
Эксперт оценил шансы «Спартака» на реванш с «Брагой»
  • РИА Новости

«Спартак» сыграл, конечно, неважно. Но на меня и «Брага» произвела не такое уж хорошее впечатление. Команда такая, что её «Спартак» обязан проходить», — заявил эксперт.

По его словам, 0:1 — вполне нормальный счёт, который стимулирует команду.

Как отметил Рейнгольд, не надо забывать и о том, что «Спартак» играл после тяжелейшей встречи с ЦСКА.

«Но проходить «Спартак» обязан. Португалию ждёт нелегкий матч, ничего особенного в этой команде нет», — добавил эксперт.

Ранее защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал поражение команды от «Браги».

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в беседе с ФАН оценил старт национального чемпионата по футболу.

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