Ещенко рассказал, почему «Спартак» проиграл «Браге» в матче Лиги Европы

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал поражение команды от португальской «Браги» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.

«Наверное, мы не ожидали, что «Брага» сядет и будет контролировать мяч. Думали, больше прессинга будет, больше активности. Но потом мы стали перестраиваться, играть в пас, моменты были. Только не хватало последнего паса. Надо было не обыгрывать двух соперников, а пасом отыграться. Сами, наверное, не поверили в себя», — приводит слова Ещенко Sport24.

Он отметил, что для «Спартака» будет катастрофой, если не удастся пройти «Брагу».

«Надо просто поверить в свои силы. В Москве обязательно добьёмся результата», — добавил футболист.

«Спартак» на выезде проиграл «Браге» со счётом 0:1. Ответная игра пройдёт 29 августа в Москве на «Открытие Арене». Победитель противостояния выступит на групповом этапе Лиги Европы.

Ранее Эсекьель Понсе заявил, что «Спартак» надеется в Москве взять реванш у «Браги».