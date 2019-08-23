Понсе заявил, что «Спартак» надеется в Москве взять реванш у «Браги»

Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе прокомментировал поражение команды от португальской «Браги» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.

«Понятное дело, что результат отрицательный. Не за этим сюда ехали. Хотелось другого исхода. Знали, что встретим достойного соперника, что команда у «Браги» сыгранная, опытная. Но есть ещё матч в Москве. Надеемся взять там реванш», — приводит слова Понсе Sport24.

«Спартак» на выезде проиграл «Браге» со счётом 0:1. Ответная игра пройдёт 29 августа в Москве на «Открытие Арене». Победитель противостояния выступит на групповом этапе Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Браги» считает «Спартак» опасной командой.