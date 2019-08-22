«Янг Бойз» и «Црвена Звезда» сыграли вничью в матче ЛЧ

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Швейцарский футбольный клуб «Янг Бойз» и сербская «Црвена Звезда» сыграли вничью в первом матче плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов.
«Янг Бойз» и «Црвена Звезда» сыграли вничью в матче ЛЧ
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Встреча, прошедшая в Швейцарии на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф», завершилась со счётом 2:2.

В составе «Янг Бойз» забили Рожер Ассале и Гийом Оаро, реализовавший пенальти. За «Црвену Звезду» отличились Матео Гарсия и Милош Дегенек.

Ответная игра пройдёт в Белграде 27 августа. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, а проигравший — в Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» в матче Лиги чемпионов.

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