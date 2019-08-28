СМИ: Футболисты «Црвены Звезды» отпраздновали выход в ЛЧ, прокатившись на танке по Белграду

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Болельщики и футболисты сербского клуба «Црвена Звезда» необычно отпраздновали выход команды в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.
СМИ: Футболисты «Црвены Звезды» отпраздновали выход в ЛЧ, прокатившись на танке по Белграду
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Как сообщает «Чемпионат», по завершении матча фанаты отпраздновали выход команды в Лигу чемпионов, проехавшись на танке по городу, после чего к ним присоединились и сами футболисты «Црвены Звезды».

Отмечается, что прибывшая на место действа полиция пришла к выводу, что танк не представляет опасности для окружающих, и не стала задерживать участников празднования.

«Црвена Звезда» по итогам двухматчевого противостояния со счётом 3:3 (1:1), за счёт правила выездного гола, взяла верх над швейцарским «Янг Бойз» и пробилась в групповую стадию Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что фанаты «Црвены Звезды» установили советский танк перед домашним стадионом команды.

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