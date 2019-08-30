Тяжёлый график, проблемы в опорной зоне и отсутствие последнего паса: почему «Спартак» вылетел из Лиги Европы

«Спартак» потерпел два поражения от португальской «Браги» в раунде плей-офф Лиги Европы и завершил выступление на международной арене в сезоне-2019/20. Помимо тяжёлого графика и кадровых проблем из-за того, что Гус Тиль и Джордан Ларссон не могут помочь команде в еврокубках, одной из проблем красно-белых стало отсутствие качественного опорного полузащитника и надёжных фланговых защитников. Однако вылет может помочь подопечным Олега Кононова в борьбе за титул чемпиона Российской премьер-лиги.

Плохая реализация и нерезультативный Мирзов

Ответной встречи с «Брагой» болельщики «Спартака» ждали с надеждой, ведь красно-белые в последнее время набрали отличный ход, а в РПЛ одержали три победы подряд и ворвались в группу лидеров. Не испортило настроение поклонникам коллектива даже поражение с минимальным счётом в Португалии, тем более матч получился скорее равным.

Однако подопечные Олега Кононова не сумели совершить очередного подвига и вновь уступили, на этот раз со счётом 1:2. Хозяева продемонстрировали невзрачную игру и не реализовали те моменты, которые имели.

Главная проблема, которая буквально бросилась в глаза на «Открытие-Арене», — отсутствие последнего паса. Команде ощутимо не хватало человека, который точными передачами мог бы направлять атаки. Очень быстро таким футболистом стал Гус Тиль, но в квалификации Лиги Европы он был заигран за прежнюю команду, как и Джорджан Ларссон (голландский АЗ и шведский «Норрчёпинг» соответственно. — RT). И здесь можно задать вопрос руководству «Спартака», которое не могло не знать, что покупает футболистов, которые не смогут помочь команде в еврокубках.

В отсутствие Тиля вся игра красно-белых сбилась на фланги, где активно действовали Резиуан Мирзов и Зелимхан Бакаев. И если последний отработал традиционно качественно и даже забил, то к Мирзову в очередной раз возникли вопросы. Красноречивее всего игру подопечного оценил Кононов, заменивший полузащитника в перерыве. Фанаты тоже отреагировали на рокировку красноречиво — аплодисментами.

Именно с потери мяча Мирзовым и началась первая результативная атака «Браги». К сожалению, в последних матчах «Спартак» немало пропустил именно после фланговых проходов соперника. Так было и в Португалии, так было и в Самаре. Причём наибольшие проблемы возникают именно на левом краю, где любящий подключаться на чужую половину поля Айртон не всегда успевает вернуться назад, а Мирзов не торопится отрабатывать в обороне и часто идёт в обыгрыш, забывая о партнёрах. В результате Аяз Гулиев с Романом Зобниным часто не успевают закрыть дыру на краю фланга.

Что же касается теме отсутствия игрока, который способен сделать последний пас, — неслучайно на «Открытие-Арене» Андре Шюррле иногда вынужден был оттягиваться едва ли не к центру поля, чтобы начать атаку своей команды. Получилось, что кроме него это делать была просто некому. В результате во втором тайме Кононов бросил в бой Жано Ананидзе, и с ним игра у красно-белых наладилась, но было уже слишком поздно.

Резюмируя, «Брага» показала себя как более тренерская команда, которая дисциплинированно сыграла в обороне и грамотно воспользовалась контратаками. Рикарду Са Пинту не стал придумывать слишком сложный план и одержал победу. «Спартак» же предстал худшим образцом самого себя: коллективом, который действует скорее по инерции и не слишком понимает, как добиваться результата.

При этом красно-белые не реализовали целый ряд моментов. Особенно обидно, что в первом тайме при равном счёте не использовали свои шансы Самуэль Жиго и Эсекьель Понсе.

Поиск опорника и три матча за неделю

После матча Кононов сетовал на слишком тяжёлый график матчей для своей команды, и его можно понять. Так, на прошлой неделе «Спартак» был вынужден провести сразу три матча: дерби с ЦСКА, первую игру с «Брагой» и встречу в Самаре с «Крыльями Советов». Неудивительно, что футболистам банально не хватило сил, чтобы в ответном поединке с португальским коллективом вернуться в оборону в концовке первого тайма.

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К сожалению, несмотря на грамотную трансферную кампанию, остаётся констатировать, что «Спартаку» по-прежнему требуется усиление. И открыто об этом заявил тот же Кононов, который подчеркнул: команде нужны нападающий и опорник. Это логично, ведь после ухода Луиса Адриано и Зе Луиша красно-белые остались с одним Эсекьелем Понсе и Шюррле, который больше привык подключаться из глубины.

Кадровые проблемы красно-белых практически сразу дали о себе знать — когда Понсе получил затяжную дисквалификацию и в РПЛ Кононов был вынужден ставить в атаку немца. В результате Андре хотя и действовал полезно, но забил лишь один мяч — «Ахмату». Да и сам «Спартак» в последних выигранных матчах чемпионата действовал далеко не идеально. «Ахмат» с «Крыльями Советов» красно-белые обыграли на классе, хотя вполне могли потерять очки, будь соперники менее расточительны. А вот с ЦСКА «Спартаку» откровенно повезло. Подопечные Кононова провалили первый тайм, но смогли сохранить ворота в неприкосновенности, а во втором тайме кураж поймал Самуэль Жиго.

Что касается опорной зоны, очевидно, что Гулиев с Зобниным вдвоём не вытянут весь сезон. Количество голов из опорной зоны или после ошибок в ней с начала сезона намекает на то, что команде необходим разрушитель. В запасе есть молодой Наиль Умяров, но он вряд ли готов прямо сейчас взять на себя бремя лидерства в команде, ставящей перед собой амбициозные задачи. По информации СМИ, «Спартак» уже почти договорился с руководством «Славии» о приобретении Алекса Краля, но история с Адриеном Тамезом заставляет не торопить события.

Вылет во благо

Вылет «Спартака» из еврокубков стал не самым радостным событием, но вместе с тем и не трагическим для клуба. В настоящий момент Кононов продолжает строительство команды, и в какой-то мере будет проще, если москвичам не придётся разрываться на два—три фронта с учётом Кубка России.

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Мало того, теперь «Спартак» получит преимущество перед главными конкурентами в борьбе за чемпионство, которые продолжат выступать в еврокубках. Пока оппоненты вынуждены будут действовать в жесточайшем графике, красно-белые смогут спокойно готовиться к матчам национального первенства. Достаточно упомянуть о том, что команда Кононова будет играть с главными конкурентами (6 октября с «Краснодаром», 27 октября с «Локомотивом» и 1 декабря с «Зенитом») после матчей групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В этом плане можно вспомнить, как тяжело было год назад осенью «Локомотиву», когда команда участвовала сразу в трёх турнирах одновременно, а Юрий Сёмин сетовал на то, что лига не идёт навстречу железнодорожникам. В результате красно-зелёные и в Лиге чемпионов провалились, и в РПЛ осенью выглядели не лучшим образом, тем самым позволив «Зениту» создать плацдарм для чемпионства.

Зато «Спартак» три года назад начал путь к историческому чемпионству с вылета из Лиги Европы. Тогда красно-белые сенсационно уступили АЕК, а штаб Дмитрия Аленичева был отправлен в отставку. На смену ему пришёл Массимо Каррера. Возможно, красно-белые также начинают путь к титулу, но без перестановок на тренерском мостике.

Да и у Кононова, судя по всему, имеется неплохой кредит доверия. Ему поручили строительство новой команды, и в руководстве, похоже, готовы к побочным эффектам в виде поражений и вылета из турниров. Разумеется, становление коллектива без неудач обойтись просто не может. Напротив, вызывает уважение, как «Спартак», поменяв чуть ли не половину состава и лишившись целого ряда игроков, начал регулярно набирать очки и догнал лидеров турнирной таблицы.