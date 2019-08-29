Кононов считает, что тяжёлый график игр «Спартака» сказался на результате противостояния с «Брагой»

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Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов посетовал на тяжёлый график игр после поражения команды от португальской «Браги» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.
Кононов считает, что тяжёлый график игр «Спартака» сказался на результате противостояния с «Брагой»
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«Наш тяжёлый график продолжается. Да, мы работаем над тем, чтобы каждую игру ребята были свежие, но физиологию не обманешь. От усталости появляется брак в передачах, теряется концентрация. Пока легче не станет. В воскресенье нам играть с «Зенитом», — заявил Кононов на пресс-конференции.

Он отметил, что перед первой игрой с «Брагой», прошедшей 22 августа, у соперника было на один день отдыха больше, чем у его команды.

«Мы же прилетели в Португалию после тяжелейшего матча с ЦСКА. К тому же они провели десять замен в составе по итогам двух встреч, мы — только пять. Кроме того, мы строим новую команду. Не играют Гус Тиль и Джордан Ларссон, которые уже начали определять нашу игру. Так что выводы делайте сами», — добавил специалист.

«Спартак» проиграл «Браге» со счётом 1:2 и по сумме двух встреч — 3:1 (1:0). В групповую стадию Лиги Европы вышла португальская команда, а «Спартак» завершил борьбу в еврокубках в нынешнем сезоне.

Ранее Кононов заявил, что не имеет претензий к игрокам «Спартака».

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