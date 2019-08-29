Кононов заявил, что не имеет претензий к игрокам «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение команды от португальской «Браги» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.

«Для нас, для общественности это очень серьёзный проигрыш. Это неприятно… Что касается игры, то первый тайм начали неплохо. Создавали моменты, могли забить. В итоге свои наработки не использовали и пропустили две контратаки, которые привели к голам. Во втором тайме хотел изменить игру на флангах», — заявил Кононов на пресс-конференции.

Он отметил, что не имеет претензий к игрокам «Спартака» по их действиям в матче с «Брагой».

«Они отдали все силы. Все, что есть на сегодняшний момент», — добавил специалист.

«Спартак» проиграл «Браге» со счётом 1:2 и по сумме двух встреч — 3:1 (1:0). В групповую стадию Лиги Европы вышла португальская команда, а «Спартак» завершил борьбу в еврокубках в нынешнем сезоне.

Ранее главный тренер «Браги» заявил, что гордится победой над «Спартаком» и выходом в групповой этап ЛЕ.