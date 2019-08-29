Главный тренер «Браги» гордится победой над «Спартаком» и выходом в групповой этап ЛЕ

Короткая ссылка
Главный тренер португальской «Браги» Рикарду Са Пинту прокомментировал победу своей команды над московским «Спартаком» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.
Главный тренер «Браги» гордится победой над «Спартаком» и выходом в групповой этап ЛЕ
  • Twitter
  • © @SCBragaOficial

«Игра далась сложно из-за потери двух игроков. Это великая победа, мы горды сегодняшним матчем. Никакая победа не даётся без боли. Мы должны забивать в каждой игре, именно поэтому мы смогли пройти дальше», — заявил Са Пинту после матча.

«Брага» обыграла «Спартак» со счётом 2:1 и по сумме двух встреч — 3:1 (1:0) — вышла в групповую стадию Лиги Европы, а «Спартак», в свою очередь, завершил борьбу в еврокубках в нынешнем сезоне.

Ранее стал известен состав групп в Лиге чемпионов сезона-2019/20.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить