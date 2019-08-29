Главный тренер «Браги» гордится победой над «Спартаком» и выходом в групповой этап ЛЕ
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«Игра далась сложно из-за потери двух игроков. Это великая победа, мы горды сегодняшним матчем. Никакая победа не даётся без боли. Мы должны забивать в каждой игре, именно поэтому мы смогли пройти дальше», — заявил Са Пинту после матча.
«Брага» обыграла «Спартак» со счётом 2:1 и по сумме двух встреч — 3:1 (1:0) — вышла в групповую стадию Лиги Европы, а «Спартак», в свою очередь, завершил борьбу в еврокубках в нынешнем сезоне.
Ранее стал известен состав групп в Лиге чемпионов сезона-2019/20.