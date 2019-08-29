«Спартак» проиграл «Браге» и вылетел из Лиги Европы

Московский «Спартак» потерпел поражение от португальской «Браги» в ответном матче плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Встреча, прошедшая в Москве на «Открытие Арене», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу «Браге» принёс дубль Рикарду Орты, забившего на 42-й и третьей компенсированной ко второму тайму минуте.

«Спартак» ответил голом Зелимхана Бекаева на 89-й минуте.

По сумме двух матчей 3:1 (1:0) в групповую стадию Лиги Европы вышла португальская команда, а «Спартак» завершил борьбу в еврокубках в нынешнем сезоне.

Ранее стал известен состав групп в Лиге чемпионов сезона-2019/20.