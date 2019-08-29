«Спартак» проиграл «Браге» и вылетел из Лиги Европы
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Встреча, прошедшая в Москве на «Открытие Арене», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Победу «Браге» принёс дубль Рикарду Орты, забившего на 42-й и третьей компенсированной ко второму тайму минуте.
«Спартак» ответил голом Зелимхана Бекаева на 89-й минуте.
По сумме двух матчей 3:1 (1:0) в групповую стадию Лиги Европы вышла португальская команда, а «Спартак» завершил борьбу в еврокубках в нынешнем сезоне.
Ранее стал известен состав групп в Лиге чемпионов сезона-2019/20.