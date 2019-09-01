Битва принципиальных соперников: «Спартак» встречается с «Зенитом» в дерби двух столиц

В матче восьмого тура РПЛ московский «Спартак» принимает санкт-петербургский «Зенит». Принципиальные соперники подошли к очному противостоянию с одинаковым количеством очков — победитель составит компанию «Ростову» и «Краснодару» во главе турнирной таблицы. Олег Кононов впервые с 3 августа сможет рассчитывать на нападающего Эсекьеля Понсе в игре внутреннего первенства, а Сергей Семак постарается решить проблему отсутствия Малкома и Себастьяна Дриусси. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию со стадиона «Открытие Арена».

РИА Новости