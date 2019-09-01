Битва принципиальных соперников: «Спартак» встречается с «Зенитом» в дерби двух столиц

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Сергей Стариков
В матче восьмого тура РПЛ московский «Спартак» принимает санкт-петербургский «Зенит». Принципиальные соперники подошли к очному противостоянию с одинаковым количеством очков — победитель составит компанию «Ростову» и «Краснодару» во главе турнирной таблицы. Олег Кононов впервые с 3 августа сможет рассчитывать на нападающего Эсекьеля Понсе в игре внутреннего первенства, а Сергей Семак постарается решить проблему отсутствия Малкома и Себастьяна Дриусси. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию со стадиона «Открытие Арена».
Битва принципиальных соперников: «Спартак» встречается с «Зенитом» в дерби двух столиц
  • РИА Новости
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Автообновление

  • 01 сентября 2019

    «Спартак» оказался недоволен этим выпадом «Зенита» и моментально ответил своей опасной атакой. Ларссон прорвался по правому краю, перевёл налево, а Бакаев нанёс удар. Мяч попал в створ, но Лунёв легко отвёл угрозу. (13')

  • Опасный момент. «Зенит» очень быстро развернул контратаку, в ходе которой Ригони довёл мяч до Дзюбы. Артём пробил из-за пределов штрафной и практически застал врасплох Максименко, но не попал в створ. (12')

  • Много остановок в матче. Команды часто нарушают правила, вследствие чего игра разрывается на эпизоды. «Спартак» больше контролирует мяч, но без особого продвижения. «Зенит» здорово перекрывается в обороне. (11')

  • «Спартак» немного осмелел и взял мяч под свой контроль. С левого фланга в центр перевели мяч красно-белые, а завершил атаку Аяз Гулиев. Хавбек нанёс удар из-за пределов штрафной, но не попал в створ. (9')

  • Первый угловой в матче. Его исполнил «Зенит» и даже завершил его ударом. Бранислав Иванович открылся в штрафной и пробил, но мимо. (8')

  • Довольно осторожная игра. Обе команды проводят разведку и не идут вперёд большими силами. «Спартаку» удалось немного отвести игру от своих ворот. Гости стали чаще ошибаться в передачах, во многом благодаря прессингу москвичей. (7')

  • На первых минутах «Зенит» смотрится более активно. Подопечные Сергея Семака взяли мяч под свой контроль и целенаправленно осаждают владения Александра Максименко. «Спартак» настроен играть вторым номером. (5')

  • Гулиев очень жёстко сыграл против Смольникова и получил заслуженную жёлтую карточку. Аяз точно пропустит матч восьмого тура РПЛ, а петербуржцы будут исполнять штрафной. (3')

  • Заход на первую опасную атаку сделал «Зенит». Она развивалась по правому флангу, но Сердар Азмун не смог исполнить точную передачу в штрафную. (2')

  • Команды с ходу начали активный прессинг друг друга, а «Зенит» показал, что намерен уделять особое внимание левому краю обороны «Спартака». Там играет Николай Рассказов. (2')

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