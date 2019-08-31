Дубль Шомуродова, травма Алексея Миранчука и невероятное спасение Чернова: как «Ростов» обыграл «Локомотив»

«Ростов» на выезде обыграл «Локомотив» в матче восьмого тура РПЛ со счётом 2:1. Победу гостям принёс дубль Эльдора Шомуродова, который с результатом семь мячей поднялся на первую строчку в гонке бомбардиров. Кроме того, железнодорожники лишились Алексея Миранчука, получившего травму. Впрочем, в концовке встречи хозяева могли уйти от поражения, но защитник соперника Евгений Чернов совершил двойной сейв на линии ворот.

Возвращение Алексея Миранчука и Жоау Мариу в запасе

К очному матчу в Черкизове «Локомотив» и «Ростов» подошли, находясь в группе лидеров. И если хорошее выступление железнодорожников сюрпризом не стало, то уверенные действия жёлто-синих приятно удивили. Подопечные Валерия Карпина на старте сезона потерпели лишь одно поражение и одержали четыре победы.

Правда, в Москве, если верить статистике, команду ничего хорошего не ждало, ведь «Ростов» в последний раз обыгрывал «Локо» три года назад, ещё в эпоху Курбана Бердыева. С тех пор соперники провели семь очных встреч, и ростовчане добились в них лишь двух ничьих. А в РПЛ южане и вовсе проиграли красно-зелёным четыре раза подряд.

Но на этот раз набравший отличный ход «Ростов» был нацелен как минимум на одно очко, тем более что в апреле в рамках Кубка России коллектив Карпина увёз из Черкизова результативную ничью — 2:2. Тогда «Ростову» совсем немного не хватило до победы. Правда, в ответной встрече «Локо» на выезде взял верх и в результате завоевал трофей.

К очередной встрече команды подошли практически без потерь и смогли выставить на поле всех сильнейших. Разве что Карпин не мог рассчитывать на молодого полузащитника Даниила Глебова, но выпустил вместо него Ивелина Попова. Также вновь получил место в старте новичок Александр Саплинов, в прошлом туре забивший победный мяч в ворота «Рубина».

У «Локомотива» вернулся в стартовый состав Алексей Миранчук, который игру с «Краснодаром» начинал в запасе из-за небольшого недомогания. В заявку попал и арендованный у «Интера» Жоау Мариу, но в основу Юрий Сёмин португальца ожидаемо не определил.

Активное начало «Локо» и гол гостей в раздевалку

Железнодорожники, как и предполагалось, с первых минут завладели инициативой и забрали мяч под свой контроль. Впрочем, гости и сами были не против именно такого сценария. Они спокойно расположились в обороне и дожидались моментов для контратак.

Хозяевам взламывать оборону соперника было очень непросто, и большая часть наиболее опасных моментов подопечные Сёмина создали после ударов с дальней дистанции. Так, уже в начале встречи Фёдор Смолов из-за пределов штрафной едва не закрутил мяч в ближний угол. А чуть позднее Егор Бабурин не без труда парировал мощный выстрел Гжегожа Крыховяка.

Но преимущество «Локо» становилось всё заметнее: казалось, команда вот-вот забьёт. В паре эпизодов гости были вынуждены буквально выносить мяч из своей штрафной. Однако всю игру железнодорожникам сломала травма Алексея Миранчука. В середине тайма полузащитник неудачно приземлился на газон после единоборства с Матиасом Норманном и попросил замену. Видимо, проводивший 200-й матч в составе красно-зелёных Алексей получил травму задней поверхности бедра.

Вместо него на поле появился как раз Мариу. Но положительно выход португальца на команде явно не сказался. Неудивительно, что игрок, принявший участие лишь в нескольких тренировках красно-зелёных, ощущал себя посторонним элементом и действовал невпопад.

«Ростов» же моментально почувствовал слабину и в концовке тайма активизировался, что и привело к забитому мячу. Удачу подопечным Карпина принёс стандарт. После отличной подачи Романа Ерёменко с углового Элдор Шомуродов пробил головой точно в дальний угол и догнал Александра Соболева в гонке бомбардиров РПЛ — шесть голов у каждого.

Невероятное спасение Бабурина и голевая передача Мариу

Второй тайм «Локомотив» начал с большим желанием отыграться и, как и в дебюте встречи, поначалу владел преимуществом. Но «Ростов» очень быстро отодвинул игру от своих ворот и сам неожиданно пошёл вперёд.

В результате смелость гостей воплотилась во втором забитом мяче. И вновь отличиться удалось Шомуродову. Началась результативная атака с потери хозяев в центре поля и рывка Алексея Ионова по левому флангу. К тому же полузащитник успел протолкнуть мяч в штрафную на Шомуродова, а тот с близкого расстояния провёл его между ног Гилерме — и с семью голами поднялся на первую строчку в списке снайперов чемпионата.

После этого у Сёмина не оставалось другого выхода, кроме как идти ва-банк и выпускать ещё одного форварда — Луку Джорджевича. Карпин же в ответ перешёл на игру в три центральных защитника: Саплинова заменил ранее игравший за «Локо» Арсений Логашов.

Железнодорожникам удалось вернуть мяч под свой контроль, тем более что ростовчане устали, и у ворот Бабурина начали возникать моменты. В паре эпизодов Егор сам сыграл великолепно. Так, после опаснейшего удара Дмитрия Баринова головой голкипер чудом перевёл мяч в штангу. А за 15 минут до конца Антон Миранчук со штрафного отправил его в перекладину.

Однако вскоре Антону всё же удалось отличиться. После прохода и передачи новичка Мариу полузащитник с линии штрафной пробил точно в ближний угол. Разумеется, в концовке «Локомотив» пошёл вперёд всей командой, но мог как забить, так и пропустить. Например, Шомуродов после ошибки Гилерме едва не оформил хет-трик, но не попал в створ.

А уже в добавленное арбитром время Евгений Чернов совершил невероятное двойное спасение на «ленточке». Вышедший на замену Джорджевич дважды подряд пытался пробить вернувшегося на последний рубеж защитника, но не сумел этого сделать. Кажется, в свой двойной сейв после финального свистка не верил и сам Евгений.

Ну а «Ростову» удалось одержать важнейшую победу над прямым конкурентом и как минимум сохранить место в группе лидеров. При этом жёлто-синие обыграли железнодорожников впервые за три года. К тому же подопечные Сёмина потерпели первое домашнее поражение с ноября 2018-го, когда в Черкизове неожиданно уступили «Уралу».