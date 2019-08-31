«Игра «Ростова» зависит от Ерёменко»: Непомнящий о матче с «Локомотивом», прогрессе Миранчуков и мастерстве Шомуродова

«Ростов» показывает «приятный глазу» футбол, однако его игра зависит от полузащитника Романа Ерёменко. Об этом в интервью RT заявил бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий. Он рассказал об изменениях в тактике подопечных Валерия Карпина и отметил, какие позиции необходимо усилить «Локомотиву». Кроме того, он прокомментировал поражение «Спартака» в Лиге Европы и усомнился в том, что «Зенит» является однозначным фаворитом в борьбе за чемпионство.

— Ожидали ли вы до старта чемпионата, что перед восьмым туром «Ростов» будет находиться выше «Локомотива» в турнирной таблице?

— Для меня на старте первенства приятным сюрпризом стала игра как «Ростова», так и «Локомотива». В нынешнем сезоне обе команды готовы к большим свершениям и претендуют на места в Лиге чемпионов.

— Причина исключительно в более лёгком календаре «Ростова» или в проблемах у «Локомотива»?

— Безусловно, подопечным Валерия Карпина повезло с расписанием. Но даже несмотря на это, они потерпели поражение от «Уфы». Что касается железнодорожников, то в их игре присутствует некий дисбаланс, ведь коллектив действует в атаке лучше, чем в обороне. И это с учётом того, что красно-зелёные всегда славились своей стройностью в защите.

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— Согласны, что «Ростов» сейчас показывает самый привлекательный футбол в РПЛ?

— Приятный глазу — несомненно, но по поводу самого привлекательного в лиге не соглашусь. Я бы вспомнил про «Краснодар», который смотрится весьма симпатично, хоть и не дотягивает до собственного уровня образца прошлого сезона. Временами ЦСКА действует в красивой манере, можно вспомнить и про «Локомотив». Разве что о «Зените» такого точно сказать нельзя.

— Кого бы поставили на первое место?

— «Краснодар», хотя последние результаты не позволяют хвалить коллектив. Причём это касается не только Лиги чемпионов, но и РПЛ. Но в случае с «быками» проблема абсолютно решаема.

— Каким образом?

— Со временем новички впишутся в схему, и всё будет в порядке. Пока им не хватает слаженности. Кроме того, немного смущает игра фланговых защитников — как в атаке, так и в обороне. При этом у нынешнего состава «Краснодара» есть потенциал.

— На ваш взгляд, атакующая игра «Ростова» — заслуга Карпина или таких умелых организаторов атак, как Роман Ерёменко и Ивелин Попов?

Тренерская работа определяется на основании двух критериев: результат и прогресс как команды в целом, так и отдельных футболистов в частности. Сегодня всё это налицо, поэтому смело можно назвать это плодами работы Карпина. Хотя игра «Ростова» и зависит от Ерёменко.

— Ранее Карпин прививал «Ростову» более закрытый футбол. Почему наставник решил перейти на более атакующую модель именно сейчас?

— Этот процесс начался в середине прошлогоднего чемпионата. Правда, это преобразование повлекло за собой несколько серьёзных поражений и потерю места в верхней части турнирной таблицы. А перед стартом нынешнего сезона сам Карпин заявил о смене философии.

— Что именно подталкивает тренера к подобным реформам?

— К этому должны располагать сразу несколько факторов, одним из которых является качество футболистов. Здесь мы снова возвращаемся к Ерёменко и Попову, которые определяют игру коллектива в атаке. Кроме того, необходимо отметить крайних защитников и центральных хавбеков, активно помогающих своим партнёрам впереди.

— На данный момент «Ростов» является одной из трёх самых забивающих команд и одной из семи самых пропускающих. В чём причина?

— Это естественно: если где-то прибыло, то где-то убыло. Пока нет необходимого баланса, но «Ростов» находится на верном пути. Хотя о чемпионстве пока рано говорить.

— Возможно, Карпину просто не хватает квалифицированных защитников, чтобы обеспечить этот баланс?

— Да, там нет спортсменов уровня национальной сборной. Но не стоит забывать, что раньше «Ростов» играл с тремя центральными защитниками, а сейчас действует с двумя. Адаптация требует времени.

— Ерёменко входит в число элитных футболистов лиги?

— На данный момент Ерёменко — один из лучших полузащитников РПЛ.

— Вы верили, что он сможет столь успешно выступать после той истории с наркотиками?

— Да. Был уверен, что за два года он не так много потеряет. Во-первых, он не имеет склонности к лишнему весу, во-вторых, видно, что он осознал свою ошибку и всё это время упорно трудился. Кроме того, есть пример Эдуарда Стрельцова, который больше шести лет провёл в тюрьме, но смог вернуться.

— Пример Стрельцова скорее уникальный...

— Конечно, но всё равно считаю, что двухгодичное отлучение от футбола — ничего страшного. Поэтому не сомневаюсь, что Александр Кокорин и Павел Мамаев ещё будут играть.

— Вас впечатляет Элдор Шомуродов?

Несомненно. Шомуродов и Соболев — главные открытия старта сезона в РПЛ. С удивлением обнаружил, что Элдор обладает всеми необходимыми качествами для нападающего: очень быстрый, выполняет большой объём работы, находится в движении на протяжении всех 90 минут, хорошо принимает мяч и играет головой.

— Кого бы ещё отметили, помимо Шомуродова и Соболева?

— Этим летом в Россию приехали сразу несколько качественных легионеров. На мой взгляд, именно это является причиной плотности в турнирной таблице. В свете этого не считаю правильным слишком критично относиться к неудачам российских клубов в еврокубках.

— Почему?

— Вероятнее всего, «Спартак» и «Краснодар» и в следующем сезоне будут представлять Россию в еврокубках. За нынешний сезон иностранцы пройдут испытание нашим сложным чемпионатом, обвыкнутся в своих коллективах, а в следующем году эти команды будут более конкурентоспособны в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

— Если говорить о «Локомотиве», в первых семи турах он потерял семь очков. Не многовато ли для серебряного призёра?

— Подопечные Юрия Сёмина должны побороться за попадание в Лигу чемпионов, но есть вопросы по поводу шансов на чемпионство. На мой взгляд, «Локомотив» сейчас находится на стадии создания команды.

— Перед стартом сезона «Локо» считался главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство. Котировки железнодорожников не упали?

— За тройку будут бороться однозначно, а что касается золота, здесь надо отдельно остановиться на коллективе Сергея Семака. Не считаю «Зенит» однозначным фаворитом в борьбе за чемпионство. Игра у них то появляется, то пропадает. Пока не понимаю, с чем связаны эти перепады. Возможно, причина кроется в отсутствии определённости с составом.

— Потеря Себастьяна Дриусси и Малкома стали настолько фатальными для «Зенита»?

— Как ни странно, это так.

— В этом туре «Спартак» встретится с «Зенитом». Не считаете, что эти травмы могут помочь Олегу Кононову сохранить место на тренерском мостике?

Не хотел бы обсуждать кадровый вопрос. Сейчас у красно-белых не получается справляться с давлением. Почему во времена Массимо Карреры было иначе? Он не боялся уступить. Когда от тренера исходит волнение, оно передаётся футболистам. При итальянце «Спартак» был куражной командой — достаточно вспомнить, сколько встреч было выиграно на последних минутах. Сейчас этого нет. Вопрос в психологии.

— Вы хотите сказать, главная проблема в том, что Кононов не может настроить своих футболистов так, как это делал Каррера?

— Именно. Сейчас игроки «Спартака» ждут, когда кто-то за них что-то сделает. Кроме того, я не совсем согласен с составом, но это не моё дело.

— Накануне «Спартак» уступил «Браге» и вылетел из Лиги Европы. Евгений Ловчев обвинил в поражении Александра Максименко, который якобы допустил ошибку в эпизоде с первым голом. Согласны?

— Да, он мог потащить. Будь он на полшага ближе к углу ворот — среагировал бы. Если бы Максименко взял этот мяч, получился бы очень красивый сейв. Удар был очень непростой. Однако не соглашусь с такой категоричной оценкой.

— Возвращаясь к «Локомотиву»... Сёмин неоднократно намекал на проблемы с составом. Покупка скольких футболистов решила бы проблемы железнодорожников?

— Усиление необходимо всем. Даже чемпионы мира по футболу ищут, кого бы привлечь в национальную команду. Безусловно, пара игроков не помешала бы «Локомотиву», особенно с учётом того, что коллектив покинул Мануэл Фернандеш. Хорошо, что Миранчуки показывают футбол очень высокого уровня. В этом году они гораздо лучше.

— На ваш взгляд, Жоау Мариу — необходимое усиление для «Локомотива»?

— Нельзя однозначно ответить на этот вопрос. Поживём — увидим. Конечно, тренер всегда хочет иметь план Б и располагать большим количеством футболистов. Но возьмём того же Фернандеша. Если бы португалец остался в команде, не факт, что Антону Миранчуку нашлось бы место в составе.

— Помимо средней, какие линии нужно усилить «Локомотиву»?

— Мне не нравится, как железнодорожники смотрятся в обороне. Возникают проблемы в центральной зоне, в частности непонятна ситуация с Соломоном Кверквелией. Кроме того, есть вопросы к фланговым игрокам, в частности к Владиславу Игнатьеву, который то травмирован, то находится в запасе.