Кикнадзе назвал новичка «Локомотива» Мариу звездой европейского футбола

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Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе высоко оценил португальского новичка команды Жоау Мариу.
Кикнадзе назвал новичка «Локомотива» Мариу звездой европейского футбола
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«Жоау Мариу — классный исполнитель, настоящая звезда европейского футбола. Мы провели большую работу, чтобы он оказался в нашей команде. Мариу — универсальный футболист, умный парень и достойный человек. Он принесёт «Локомотиву» огромную пользу», — заявил Кикнадзе.

По информации прессы, 26-летний полузащитник перешёл в «Локомотив» на правах аренды с правом последующего выкупа.

Ранее «Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу.

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