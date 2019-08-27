Кикнадзе назвал новичка «Локомотива» Мариу звездой европейского футбола

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе высоко оценил португальского новичка команды Жоау Мариу.

«Жоау Мариу — классный исполнитель, настоящая звезда европейского футбола. Мы провели большую работу, чтобы он оказался в нашей команде. Мариу — универсальный футболист, умный парень и достойный человек. Он принесёт «Локомотиву» огромную пользу», — заявил Кикнадзе.

По информации прессы, 26-летний полузащитник перешёл в «Локомотив» на правах аренды с правом последующего выкупа.

Ранее «Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу.