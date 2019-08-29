«Готовы вылететь в Дамаск на ответную игру»: «Ростов» пригласил сборную Сирии на товарищеский матч

Футбольный клуб «Ростов» проведёт товарищеский матч со сборной Сирии. Игра состоится 8 сентября во время паузы в матчах национальных команд. Первоначально клуб хотел встретиться с Сирией на её территории, однако не получил на это разрешения от Международной федерации футбола. В интервью RT президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал об организации встречи и подчеркнул, что команда готова сыграть в Дамаске, если проведение ответного матча удастся согласовать с ФИФА.

На следующей неделе чемпионат России по футболу возьмёт первую в сезоне паузу в матчах сборных. Многие футболисты разъедутся по своим национальным командам, а оставшимся игрокам придётся чем-то себя занять в ожидании следующего тура. Обычно клубы, у которых остался в расположении почти весь состав, для поддержания формы проводят в это время товарищеские матчи.

Тем же самым во время перерыва займётся и «Ростов», но встречаться подопечные Валерия Карпина будут с необычным соперником. К себе в гости южане пригласили сборную Сирии по футболу.

Как стало известно RT, товарищеский матч состоится 8 сентября в 18:00 по местному времени. Встреча пройдёт на стадионе «Олимп-2». В клубе сообщили, что вход на матч будет свободным. Также будет организована трансляция игры на телеканалах и в клубных соцсетях. Болельщики смогут заодно посетить открытые тренировки обеих команд.

«Ростову» в этом матче не смогут помочь Алексей Ионов и Данил Глебов, вызванные в основную сборную России и в её молодёжку, а также норвежец Матиас Норманн, болгарский полузащитник Ивелин Попов и один из лидеров бомбардирской гонки РПЛ Элдор Шомуродов, которого ждут в национальной команде Узбекистана.

Сборная Сирии занимает 87-е место в рейтинге ФИФА. В настоящий момент команда участвует в азиатском отборочном турнире на чемпионат мира в 2022 году. Два года назад у сирийцев уже был шанс оказаться в России на чемпионате мира — они дошли до последнего раунда квалификации, но уступили Австралии.

В интервью RT президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поделился подробностями предстоящего матча и рассказал, какое значение он будет иметь для футбола в Сирии.

— Как удалось организовать товарищеский матч с Сирией?

— Нам предложили в июле сыграть миротворческий матч со сборной Сирии в Дамаске. Мы согласились при поддержке Министерства обороны РФ провести эту игру, получили согласие РФС и УЕФА на проведение этого матча, запланировали выезд и оформили все документы.

Я убеждён, что футбол должен всегда оставаться вне политики и без границ. Матч в Дамаске должен был стать хорошим миротворческим мероприятием. После того, что пережила эта страна, игра стала бы настоящим праздником для спортсменов и обычных граждан.

Однако футбольная ассоциация Сирии не смогла согласовать проведение матча с ФИФА — был получен отказ в связи с небезопасностью проведения игры на территории Сирии. Со своей стороны, мы были убеждены, что наши военные смогли бы обеспечить нам безопасность в Сирии.

— Такой отказ вас расстроил?

— Не будем забывать, что в Сирии уже восьмой год продолжается гражданская война, агрессивные действия на территории страны усугубляют гуманитарную ситуацию. Во многом за счёт действий российских военных в Сирии сохранена государственность. Россия действительно прилагает значительные усилия для стабилизации ситуации в регионе. Я надеюсь, что очередные спортивные мероприятия с участием Сирии помогут снизить градус агрессии в этой стране.

После того как мы поняли, что матча на территории Сирии не будет, было решено пригласить наших сирийских друзей в гости в Ростов-на-Дону. Я убеждён, что матч в Дамаске мы всё равно сможем провести, как только ФИФА согласует нам дату.

— Насколько интересной показалась идея Карпину?

— Товарищеский матч между ФК «Ростов» и сборной Сирии запланирован как раз в паузу российского чемпионата, во время которой проходят игры национальных команд. Соответственно, это будет хорошая игровая практика для наших футболистов.

— Это первый случай, когда футболисты из Сирии приезжают в Россию?

— На самом деле нет. В рамках спортивной дипломатии сирийцы уже приезжали в Краснодарский край для проведения летних учебно-тренировочных сборов. Я считаю, что подобную практику необходимо развивать. Наши тренеры готовы поделиться с сирийским коллегами имеющимся опытом по подготовке футболистов. В дальнейшем мы планируем наладить с Сирией взаимодействие по совместному развитию молодёжного и детского спорта.

— Почему матч пройдёт не на «Ростов Арене», а на стадионе «Олимп-2».

— Нам отказали в проведении матча на «Ростов Арене». У нас сложные отношения с управляющей компанией стадиона «Спорт-Ин». Но это отдельная тема, и мы бы не хотели сегодня о ней говорить.

— Собираются ли сирийцы транслировать игру у себя на родине? Рассчитываете ли вы, что теперь там будут переживать за «Ростов»?

— Клуб системно подходит к вопросам трансляции матча — товарищескую встречу покажут в эфире одного из российских федеральных телеканалов, трансляция будет доступна в эфире регионального телеканала, а также на всех видеоплатформах в интернете. Соответственно, сирийцы точно смогут увидеть матч своей команды. Думаю, они будут болеть за неё. Также мы ожидаем увидеть болельщиков сирийской сборной на гостевой трибуне стадиона «Олимп-2».

— Возможен ли вариант, при котором вы нанесёте ответный визит в Сирию?

— Мы готовы вылететь в Дамаск, как только ФИФА согласует проведение матча в Сирии.