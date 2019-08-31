Битва за лидерство, неудачная статистика Карпина и дебют Жоау Мариу: чем интересен матч РПЛ «Локомотив» — «Ростов»

В одном из центральных матчей восьмого тура чемпионата России по футболу встретятся «Локомотив» и «Ростов», возглавляющие турнирную таблицу вместе с «Краснодаром», «Спартаком» и ЦСКА. Главный тренер южан Валерий Карпин постарается прервать свою неудачную серию в противостоянии с железнодорожниками. А наставник москвичей Юрий Сёмин может впервые бросить в бой португальца Жоау Мариу, арендованного до конца сезона у «Интера».

Три года без побед над «Локо» и поражение в полуфинале Кубка

На старте российского чемпионата на вершине турнирной таблицы наблюдается невероятная плотность. Лидерство делят сразу пять команд, в активе которых значится по 14 очков. Четыре из них в восьмом туре сыграют между собой. Первыми на «РЖД Арене» в субботу, 31 августа, отношения выяснят «Локомотив» и «Ростов».

Если присутствие железнодорожников в группе лидеров вполне объяснимо, то успешная игра подопечных Валерия Карпина на старте турнира приятно удивляет. С одной стороны, жёлто-синие и в прошлом сезоне боролись за попадание в пятёрку лучших и добрались до полуфинала Кубка России. С другой — второй круг «Ростов» провёл куда слабее, чем первый.

Однако после небольшого перерыва команда преобразилась. Карпин отказался от оборонительной схемы с тремя центральными защитниками, поставленной ещё Курбаном Бердыевым, и начал прививать коллективу яркий атакующий футбол. И пусть его подопечным понадобится время, чтобы понять и принять новые требования, болельщики уже в восторге от перемен. Да и результаты команды не могут не радовать — всего одно поражение при четырёх победах.

В «Локомотиве» игровых революций, напротив, не происходило. Железнодорожники сумели сохранить почти всех лидеров и вновь грамотно точечно усилились. Кажется, за пару месяцев вице-чемпионы стали ещё сильнее и сыграннее. Мало того, они смотрятся едва ли не самым сбалансированным коллективом в лиге, который не испытывает видимых проблем ни в атаке, ни в обороне. А три победы в четырёх последних турах РПЛ свидетельствуют ещё и об отличной функциональной готовности подопечных Сёмина.

На первый взгляд, именно «Локомотив» является фаворитом грядущего противостояния. К тому же на стороне москвичей статистика. С приходом Карпина железнодорожники превратились для «Ростова» в по-настоящему неудобного соперника. В семи последних встречах во всех турнирах жёлто-синие уступили «Локо» шесть раз и лишь однажды добились ничьей (в Кубке России).

В последний раз южане обыгрывали железнодорожников почти три года назад — в сентябре 2016-го, ещё при Иване Данильянце. А в прошлом сезоне «Локомотив» не только дважды переиграл «Ростов» в чемпионате с одинаковым счётом — 2:1, но и выбил подопечных Карпина из Кубка страны на полуфинальной стадии. После результативной ничьей в Черкизове подопечные Сёмина на выезде взяли верх — 2:0.

«Локомотив»: вопросы по обороне и Крыховяк в роли бомбардира

Впрочем, всерьёз говорить о неком комплексе, наверное, не приходится, поэтому предположить, как закончится грядущий матч, очень непросто. Во-первых, вызывает вопросы, какая из команд рискнёт сыграть первым номером. С одной стороны, «Локомотив» будет вынужден идти вперёд, так как играет дома. С другой — москвичи прекрасно умеют действовать от обороны и грамотно пользуются чужими ошибками, тем более что кардинально перестроенная защитная линия «Ростова» на старте сезона отнюдь не безгрешна.

С «Краснодаром» в прошлом туре красно-зелёные больше играли вторым номером. Правда, этому поспособствовал быстрый гол Гжегожа Крыховяка, после которого бежать вперёд гостям было просто незачем.

Кроме того, в Краснодаре Сёмин неожиданно решил вернуться к давно не используемой расстановке с тремя центральными защитниками, и компанию Бенедикту Хёведесу и Ведрану Чорлуке составил новичок Мурило. В какой-то степени это объяснимо, ведь на старте сезона «Локо» лишь раз сыграл на ноль. Правда, и расстановка с тремя центральными защитниками не помогла команде сохранить свои ворота в неприкосновенности, причём 169-сантиметровому Магомеду-Шапи Сулейманову удалось забить головой.

Другой вопрос, доверит ли Сёмин место в основе новичку Жоау Мариу. Однако пока это всё же маловероятно, учитывая, что португалец провёл в команде всего несколько дней. В любом случае будет интересно наблюдать за соперничеством арендованного у «Интера» футболиста с Дмитрием Бариновым и тем же Крыховяком.

К слову, поляк уже на старте сезона набрал настолько хорошую форму, что успевает не только совершать огромное количество действий в центре поля, но и забивать. В последних четырёх встречах РПЛ он отличился трижды — больше, чем за весь предыдущий сезон.

«Ростов»: надежда на дуэт нападающих и выбор вратаря

Что касается жёлто-синих, то Карпин в прошлом туре тоже сумел удивить соперника, которым был казанский «Рубин». Валерий Георгиевич неожиданно отказался от расстановки 4-1-4-1, которую использовал на старте сезона, и перешёл к схеме с двумя опорниками.

Более того, на левый фланг атаки 50-летний тренер выпустил почти двухметрового новичка Александра Саплинова. В результате форвард в паре с Элдором Шомуродовым провёл неплохой матч, неоднократно угрожал воротам соперника и в концовке забил победный мяч.

В матче с «Локомотивом» Карпин вполне может вновь довериться упомянутому дуэту, и тогда защитникам железнодорожников придётся очень непросто. Если Саплинов пока может похвастать в основном игрой головой, то Шомуродов хорош в подыгрыше, способен убежать от оппонента и пойти в дриблинг. Неслучайно Элдор на старте сезона стал одним из главных открытий, а в гонке бомбардиров турнира с пятью голами уступает лишь Александру Соболеву.

Если же говорить о тактической расстановке «Ростова», то Карпин, скорее всего, не будет её менять, чтобы навязать Баринову и Крыховяку борьбу в опорной зоне, которая может решить судьбу противостояния. Разумеется, Матиас Норманн и Данил Глебов куда лучше справятся в паре с этой задачей, чем один Норманн.

Наконец, вызывает вопрос и вратарская позиция «Ростова», ведь неделей ранее Карпин неожиданно доверился не постоянно игравшему Сергею Песьякову, а новичку Егору Бабурину. К слову, жёлто-синие, как и «Локомотив», лишь раз сохранили свои ворота в неприкосновенности на старте сезона. Но это легко объяснить глобальными перестановками в обороне команды, как тактическими, так и кадровыми.