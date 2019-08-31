Дубль Шомуродова помог «Ростову» обыграть «Локомотив» в РПЛ

Московский «Локомотив» на своём поле уступил «Ростову» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу сезона-2019/20.

РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 1:2. В составе «Ростова» дубль оформил Эльдор Шомуродов (41-я и 58-я минуты). У «Локомотива» голом отметился Антон Миранчук (81-я минута). Ранее сообщалось, что «Сочи» обыграл «Рубин» в РПЛ.