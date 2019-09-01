Реакция Максименко, надёжность Барриоса, класс Дзюбы и Шюррле: чего ожидать от матча 8-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит»

Результативность нападающих Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна, надёжность Вильмара Барриоса в опорной зоне и желание «Зенита» прервать безвыигрышную серию могут сыграть ключевую роль в матче восьмого тура РПЛ со «Спартаком». В свою очередь, за москвичей — великолепная игра в новом сезоне голкипера Александра Максименко, взаимодействие тройки Зелимхан Бакаев — Гус Тиль — Андре Шюррле и 40 тыс. болельщиков. RT сравнил участников самого ожидаемого дерби двух столиц в чемпионате России по футболу.

Голкиперы

Александр Максименко vs Андрей Лунёв

На старте сезона игра Максименко заслужила высоких оценок множества экспертов. Молодой страж ворот «Спартака» выступал не по годам зрело, практически не допускал результативных ошибок, но при этом неоднократно спасал свою команду. Достаточно вспомнить его блестящие сейвы в дерби с ЦСКА в моменте с ударом Фёдора Чалова в первом тайме и на последней минуте в игре с «Крыльями Советов».

Лунёв же в первых турах выглядел не очень уверенно, чем заставил руководство «Зенита» инициировать поиски нового голкипера. Для поддержания конкуренции был возвращён воспитанник клуба Александр Васютин, что придало мотивации основному вратарю. Андрей в кратчайшие сроки стал играть значительно увереннее, вследствие чего за семь туров пропустил всего три мяча.

Итог: несмотря на привлекательную статистику и вызов в сборную России, в первых семи турах Максименко смотрелся более впечатляюще. В отличие от Лунёва, у него не было серьёзных спадов, а семь пропущенных мячей стали результатом отсутствия системности в действиях коллектива.

Центральные защитники

Георгий Джикия и Самуэль Жиго vs Бранислав Иванович и Ярослав Ракицкий

Центр обороны «Спартака» по праву считается одним из лучших в РПЛ. Несмотря на проблемы в игре коллектива, защитники продолжают демонстрировать свой высокий класс и зачастую остаются единственными представителями красно-белых, к которым нельзя предъявить никаких претензий. Что касается Жиго, то француз успел отметиться тремя голами, причём два из них пришлись на важнейшую встречу с ЦСКА. Его подключения к атаке уже считаются визитной карточкой команды и помогли ему стать лидером лиги среди защитников по рейтингу WhoScored (7,72 балла). Примечательно, что Джикия также попал в десятку сильнейших (девятое место, 7,2 балла).

Пара Иванович — Ракицкий стала настоящим открытием второй половины прошлого сезона и сыграла важнейшую роль в завоевании золотых медалей. Серб привычно показывал свой высочайший уровень, а украинец прекрасно начинал атаки и филигранно исполнял штрафные удары, чем помог петербуржцам взять важнейшие очки в противостояниях с «Локомотивом» и «Краснодаром». В нынешнем первенстве они продолжают довольно слаженно действовать у своих ворот, но впереди явно выглядят не так полезно.

Итог: Джикия и Жиго как минимум не уступают своим коллегам. В обороне они не менее слаженны, а умение Самуэля приносить пользу в атаке позволяет им ненамного вырваться вперёд. При этом Ракицкий и Иванович остаются элитной парой защитников и способны восстановить своё реноме по ходу чемпионата. Кроме того, может помочь и взятый в аренду у «Порту» Йордан Осорио.

Фланговые защитники





Айртон и Андрей Ещенко vs Юрий Жирков и Дуглас Сантос

В прошедшем сезоне фланги обороны были одной из главных проблем как «Спартака», так и «Зенита». В составе красно-белых эти позиции закрывали Дмитрий Комбаров и Андрей Ещенко, а затем Николай Рассказов и Айртон, регулярно получавшие огромную дозу критики. У сине-бело-голубых они были отданы на откуп Жиркову и Смольникову. К сожалению, ветеран регулярно получал травмы, вследствие чего Сергею Семаку приходилось выпускать запасных. Но ни Евгений Чернов, ни Эльмир Набиуллин не смогли воспользоваться своими шансами и в итоге покинули Санкт-Петербург.

Проблемы было необходимо решать, но сделал это только «Зенит». Петербуржцы купили Сантоса, который с ходу стал одним из самых ярких фланговых защитников первенства, а «Спартак» избавился от Комбарова, не найдя ему достойной замены. В результате Айртон и Ещенко продолжают выступать на не самом высоком уровне, но если на левом фланге альтернативы у Олега Кононова нет, то справа может сыграть Николай Рассказов. Правда, прочнее от этого оборона на длинной дистанции не станет.

Итог: фланговые защитники «Зенита» смотрятся предпочтительнее своих визави и вполне претендуют на звание сильнейших в РПЛ. Поспорить с ними могли бы Георгий Щенников и Марио Фернандес, но первого долгое время беспокоят травмы. Ещенко ввиду возраста не способен быть продуктивным и у своих, и у чужих ворот, а Айртон в обороне зачастую не успевает, хоть и регулярно подключается к атакам. Пример — пропущенный гол в первом матче с «Брагой».

Опорные полузащитники

Роман Зобнин и Аяз Гулиев vs Вильмар Барриос и Магомед Оздоев

На протяжении долгого времени Зобнин считался одним из самых талантливых российских полузащитников и главных претендентов на возможный отъезд в Европу. Но травмы всерьёз выбили его из колеи и ограничили продуктивность. Хоть Гулиев и старается, но пока и близко не демонстрирует того, что показывал под руководством Валерия Карпина в «Ростове».

При этом нельзя сказать, что полузащитники «Зенита» на голову превосходят своих соперников. Да, в концовке прошлого первенства Барриос действовал выше всяких похвал, а Оздоев сполна воспользовался отсутствием Далера Кузяева и закрепился в основе. Но в нынешнем на своём уровне продолжает играть лишь россиянин, в то время как продуктивность колумбийца сильно упала. Так, в настоящий момент он занимает лишь 12-е место по числу отборов среди хавбеков (14), а по перехватам и вовсе идёт 14-м (11).

Итог: на старте сезона ни одна из пар опорных полузащитников не выглядит слишком уверенно, но петербуржцы более сыгранны и допускают значительно меньше ошибок. Всего три пропущенных мяча в первых семи турах — это во многом результат их работы. Что касается Зобнина и Гулиева, то именно их недоработки стали причиной двух пропущенных мячей в ответной встрече с «Брагой», поставившей крест на перспективах красно-белых в Лиге Европы.

Фланговые полузащитники

Зелимхан Бакаев и Джордан Ларссон vs Александр Ерохин и Эмилиано Ригони

На первом отрезке чемпионата Бакаев является одним из светлых пятен в составе «Спартака». В межсезонье воспитанник коллектива вернулся из тульского «Арсенала» и сразу стал лидером красно-белых. На данный момент он является лучшим в команде по числу результативных действий (пять голов и две передачи) и второй опцией в атаке. Что касается Ларссона, то швед продолжает осваиваться в новой обстановке и уже достигает некоторых успехов. В матче с «Крыльями Советов» он отметился своим первым голом и в целом смотрелся более органично.

«Зенит» вполне мог бы составить «Спартаку» серьёзную конкуренцию на этой позиции, если бы не травмы ведущих футболистов. Малком и Себастьян Дриусси получили повреждения во встрече с «Динамо», что спровоцировало серьёзный спад у действующих чемпионов. Отсутствие латиноамериканцев заставило Семака спешно разрабатывать план Б, но пока у него это не слишком получается. В двух последних матчах сине-бело-голубые набрали всего одно очко и ни разу не огорчили вратаря соперников.

Итог: Ерохин и Ригони пропустили слишком много времени и пока не могут стать полноценной заменой Малкому и Дриусси. Оба являются квалифицированными футболистами, но сильно отличаются от своих партнёров по функционалу. В свете этого Семаку приходится встраивать обоих в тактическую схему, что пока получается с трудом. Бакаев и Ларссон выглядят сильнее и точно доставят проблем фланговым защитникам «Зенита».

Атакующая линия

Андре Шюррле и Гус Тиль vs Артём Дзюба и Сердар Азмун

Несмотря на то что ни Шюррле, ни Тиль не являются чистыми форвардами, именно они сейчас являются главной ударной силой «Спартака». Немец уже успел закрепиться в статусе одного из лучших футболистов РПЛ, а голландец продолжает оправдывать авансы, выданные Леонидом Слуцким. Именно наставник «Витесса» посоветовал селекционерам красно-белых приобрести спортсмена, а тот успел отплатить голом и четырьмя результативными передачами в трёх матчах.

Ничуть не уступают им их визави. В концовке прошлого сезона Дзюба и Азмун однозначно стали лучшей связкой нападающих в РПЛ, а в этом не намерены сбавлять обороты. Считая встречу за Суперкубок России, игроки отметились 14 результативными баллами на двоих и являются лучшим дуэтом форвардов лиги.

Итог: вплоть до шестого тура Дзюба и Азмун не давали повода усомниться в себе, но в последних двух матчах не смогли распечатать ворота «Ахмата» и «Уфы». В свете этого в их дуэли с Шюррле и Тилем сложно назвать однозначного победителя. Качнуть весы в сторону «Спартака» может медлительность защитников «Зенита», которым будет сложно успевать за своими оппонентами в ходе контратак.

Главные тренеры

Олег Кононов vs Сергей Семак



Наставник красно-белых плотно удерживает первое место среди самых критикуемых в РПЛ. Он быстро обратил на себя внимание фанатов, пообещав построить игру за четыре месяца, но в итоге уступил ЦСКА в борьбе за четвёртое место и упустил прямую путёвку в Лигу Европы, вылетел из Кубка России, а в новом сезоне и из ЛЕ. В итоге в СМИ началось обсуждение якобы возможной отставки тренера. Такое положение дел мотивирует Кононова работать предельно продуктивно. Возможно, в противостоянии с «Зенитом» стоит ожидать от него новых тактических решений, в частности появления в основе Солтмурада Бакаева или Эсекьеля Понсе, который впервые сможет выйти на поле после дисквалификации за удар Антона Шунина.

Не без головной боли подходит к этой встрече и Семак. Проблемы с составом застали его врасплох, что видно по результатам двух последних матчей. Учитывая форму конкурентов и скорый старт в Лиге чемпионов, наставнику необходимо в кратчайшие сроки выводить «Зенит» из кризиса, и грядущая игра является отличным шансом вернуть уверенность в собственных силах. Не исключено, что в сражении со «Спартаком» он рискнёт произвести некоторые перестроения. Так, на правом фланге защиты возможно появление Игоря Смольникова, а в опорной зоне — Далера Кузяева. Место Ригони справа может занять Алексей Сутормин, неоднократно выходивший в старте в нынешнем сезоне.

Итог: по статусу и уровню доверия со стороны болельщиков и руководства Семак значительно превосходит Кононова. Даже неудачи в играх с «Ахматом» и «Уфой» не заставили фанатов отвернуться от наставника, вследствие чего он подходит к воскресной встрече в более спокойном состоянии. Для Олега Кононова, напротив, матч с «Зенитом» может стать решающим. Крупное поражение от прямого конкурента сразу после вылета из Лиги Европы способно стать достаточным основанием, чтобы у Леонида Федуна закончилось терпение.