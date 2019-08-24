Кириченко назвал Шюррле лучшим футболистом РПЛ

Бывший главный тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко выразил мнение, что немецкий полузащитник «Спартака» Андре Шюррле на данный момент является лучшим футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Он спортсмен экстра-класса. Наверное, в РПЛ с ним рядом можно поставить только Бранислава Ивановича и то не по игре, а по статусу. Шюррле — немец, а у них фантастический подход к работе. К примеру, бразильцы, могут позволить себе лишнего, а у футболистов из Германии железная воля и дисциплина», — сказал Кириченко в интервью RT.

Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле перешёл в московский «Спартак» из дортмундской «Боруссии» на правах аренды.

Ранее специалист прокомментировал отстранение главного тренера «Зенита» Сергея Семака за инцидент в матче с «Ахматом».