Слуцкий назвал новичка «Спартака» мечтой для любого тренера

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Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий поделился мнением о новичке московского «Спартака» Гусе Тиле.
Слуцкий назвал новичка «Спартака» мечтой для любого тренера
  • © ФК «Спартак»

«Очень качественный игрок без очевидных слабых мест. Чрезвычайно мобильный, хорошо чувствует отбор. Быстро перестраивается по позиции, грамотно выдвигается в прессинг, блокирует линию передачи всё время. Технически оснащён очень хорошо, в эпизодах всегда чувствует, как и куда открыться на последней стадии развития атаки. Комплексно сильный футболист, трудолюбивый, с огромным объёмом. Тиль — это мечта для любого тренера, его легко встроить в любую схему, он выполняет абсолютно любые функции», — цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».

Главный тренер «Витесса» добавил, что Тиль не является футболистом, который может добиться результата в одиночку.

Ранее «Спартак» дал право бесплатно посещать свои домашние матчи экипажу самолёта A321.

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