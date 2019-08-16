«Спартак» дал право бесплатно посещать домашние матчи команды экипажу самолёта A321

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Московский футбольный клуб «Спартак» предоставил право бесплатного посещения домашних матчей команды членам экипажа самолёта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившего аварийную посадку на кукурузное поле в Московской области.
«Спартак» дал право бесплатно посещать домашние матчи команды экипажу самолёта A321
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Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Восхищаемся мужеством и профессионализмом членов экипажа авиакомпании «Уральские авиалинии», которые сумели предотвратить страшную катастрофу. Мы также гордимся тем фактом, что командир воздушного судна, а теперь и Герой России Дамир Юсупов является болельщиком московского «Спартака», — говорится в заявлении.

15 августа самолёт Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Москва — Симферополь, после вылета из аэропорта Жуковский совершил аварийную посадку. Самолёт приземлился в кукурузном поле.

Ранее стало известно, что пилот экипажа самолёта A321 является болельщиком «Спартака».

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