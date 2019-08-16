«Спартак» дал право бесплатно посещать домашние матчи команды экипажу самолёта A321

Московский футбольный клуб «Спартак» предоставил право бесплатного посещения домашних матчей команды членам экипажа самолёта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившего аварийную посадку на кукурузное поле в Московской области.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Восхищаемся мужеством и профессионализмом членов экипажа авиакомпании «Уральские авиалинии», которые сумели предотвратить страшную катастрофу. Мы также гордимся тем фактом, что командир воздушного судна, а теперь и Герой России Дамир Юсупов является болельщиком московского «Спартака», — говорится в заявлении.

15 августа самолёт Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Москва — Симферополь, после вылета из аэропорта Жуковский совершил аварийную посадку. Самолёт приземлился в кукурузном поле.

Ранее стало известно, что пилот экипажа самолёта A321 является болельщиком «Спартака».