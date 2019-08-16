Пилот экипажа самолёта A321 оказался болельщиком «Спартака»
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«Конечно, воспользуюсь бессрочным абонементом на матчи «Урала». Я люблю футбол, с детства болельщик московского «Спартака», — сказал пилот в эфире Первого канала.
По его словам, он начал болеть за «Спартак», так как «Урала» тогда ещё не было в высшей лиге. Тем не менее он уважительно относится к клубу из Екатеринбурга, поскольку сам живёт в Свердловской области.
«С очень большим удовольствием принимаю этот абонемент. Мне очень приятно. Я очень давно не посещал матчи Премьер-лиги в связи с характером моей работы. Спасибо футбольному клубу «Урал», — сказал Юсупов.
15 августа самолёт Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Москва — Симферополь, после вылета из аэропорта Жуковский совершил аварийную посадку. Самолёт приземлился в кукурузном поле.
Ранее «Урал» подарил бессрочные абонементы всем членам экипажа A321.