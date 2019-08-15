«Урал» подарил бессрочные абонементы всем членам экипажа A321

Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга принял решение подарить бессрочные абонементы всем членам экипажа Airbus A321, которые сумели без жертв провести аварийную посадку на кукурузном поле.

«Бессрочный абонемент за отвагу! Огромный респект всему экипажу U6178 нашего партнёра «Уральские авиалинии». Гордимся вами, земляки! В знак бесконечного уважения дарим каждому члену экипажа бессрочные абонементы на домашние матчи «Урала». Волнения и драйва вам только на стадионе!» — говорится в Twitter клуба.

15 августа самолёт Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Москва — Симферополь, после вылета из аэропорта Жуковский совершил аварийную посадку. Самолёт приземлился в кукурузном поле.

Ранее ХК «Авангард» включил в состав пилотов A321.