«Урал» подарил бессрочные абонементы всем членам экипажа A321

Короткая ссылка
Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга принял решение подарить бессрочные абонементы всем членам экипажа Airbus A321, которые сумели без жертв провести аварийную посадку на кукурузном поле.
«Урал» подарил бессрочные абонементы всем членам экипажа A321
  • @FCURAL
  • Twitter

«Бессрочный абонемент за отвагу! Огромный респект всему экипажу U6178 нашего партнёра «Уральские авиалинии». Гордимся вами, земляки! В знак бесконечного уважения дарим каждому члену экипажа бессрочные абонементы на домашние матчи «Урала». Волнения и драйва вам только на стадионе!» — говорится в Twitter клуба.

15 августа самолёт Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Москва — Симферополь, после вылета из аэропорта Жуковский совершил аварийную посадку. Самолёт приземлился в кукурузном поле.

Ранее ХК «Авангард» включил в состав пилотов A321.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить