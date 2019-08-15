«Урал» подарил бессрочные абонементы всем членам экипажа A321
- @FCURAL
«Бессрочный абонемент за отвагу! Огромный респект всему экипажу U6178 нашего партнёра «Уральские авиалинии». Гордимся вами, земляки! В знак бесконечного уважения дарим каждому члену экипажа бессрочные абонементы на домашние матчи «Урала». Волнения и драйва вам только на стадионе!» — говорится в Twitter клуба.
15 августа самолёт Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Москва — Симферополь, после вылета из аэропорта Жуковский совершил аварийную посадку. Самолёт приземлился в кукурузном поле.
Ранее ХК «Авангард» включил в состав пилотов A321.
✈️⚽️ Бессрочный абонемент за отвагу! Огромный респект всему экипажу U6-178 нашего партнера @Ural_Air_Lines Гордимся вами, земляки! В знак бесконечного уважения дарим каждому члену экипажа бессрочные абонементы на домашние матчи «Урала».— ФК Урал (@FCURAL) August 15, 2019
Волнения и драйва вам только на стадионе! pic.twitter.com/xq5SCUxqfK