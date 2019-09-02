«VAR не играет на чьей-то стороне»: что говорили тренеры и игроки после матча «Спартак» ― «Зенит»

В эпизоде с незасчитанным голом «Спартака» полузащитник Зелимхан Бакаев сыграл рукой, поэтому арбитр Виталий Мешков принял правильное решение. Об этом заявил главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча восьмого тура РПЛ, в котором его подопечные взяли верх со счётом 1:0. Он выразил мнение, что сине-бело-голубые заслужили победу, но в то же время признал, что полузащитник Юрий Жирков смог забить отчасти благодаря везению. Наставник красно-белых Олег Кононов указал на низкую реализацию моментов у «Спартака» и заверил, что с приходом новых игроков всё изменится.

«Мяч залетел в сетку не без доли везения»

Московский «Спартак» уступил петербургскому «Зениту» с минимальным счётом 0:1 в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Этот результат вывел подопечных Сергея Семака на первое место турнирной таблицы, которое они теперь делят с «Краснодаром» и «Ростовом».

После победы в столь важном матче в раздевалке гостей царила радостная атмосфера. В то же время, по мнению главного тренера действующих чемпионов страны Сергея Семака, встреча была тяжёлой и нервной. Однако он остался доволен своими подопечными.

«Мы постарались сыграть построже в обороне, потому что главное оружие «Спартака» — быстрые атаки. В итоге всё удалось, за исключением необязательных штрафных. Во втором тайме играли ниже, но моменты свои не использовали. Так бы было легче в концовке. Поздравляю ребят и болельщиков с победой», — заявил специалист на послематчевой пресс-конференции.

Он отметил, что в трансферное окно «Зенит» приобрёл целый ряд сильных футболистов, однако это не спасло его от кадровых проблем. Несмотря на это, команда сумела показать характер и выйти победителем из принципиального матча.

«Могу выделить всю команду. Себастьян Дриусси и Малком не могут нам помочь. Сердар Азмун всю неделю не тренировался. Олег Шатов, Далер Кузяев и Александр Ерохин только набрали форму. Так что с точки зрения игры приходится непросто. Пришлось в полузащите использовать Юрия Жиркова. Но ничего случайного не бывает. Удар получился шикарным, из десяти десять он таких не забьёт, так что мяч залетел в сетку не без доли везения», — пояснил Семак.

Одним из самых спорных эпизодов матча стало отменённое взятие ворот в исполнении Зелимхана Бакаева. В «Зените» остались солидарны с решением судьи Виталия Мешкова не засчитать гол.

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«У Бакаева была явная игра рукой. Все это видели. Судья не заметил, но хорошо, что есть VAR. Он не играет ни на чьей стороне. Чем больше будет матчей с системой видеопомощи арбитрам, тем меньше будет судейских конфликтов», — уверен тренер.

Подводя итоги дерби, он подчеркнул, что обе команды находились в равных условиях и не стоит списывать неудачный результат «Спартака» на игру в еврокубках и большую усталость футболистов. В целом он остался доволен стартом своих подопечных в чемпионате России.

«С точки зрения качества игры всё неплохо. Мы не опускались ниже определённого уровня, но реализация хромает. Где-то нам не повезло, где-то сыграли роль судейские ошибки. С «Краснодаром», «Уфой» и «Ахматом» действовали лучше, но потеряли очки. Сами допустили большое количество невынужденных ошибок. Но сезон длинный, где-то потеряем, где-то найдём», — заключил Семак.

По словам нападающего Артёма Дзюбы, все игроки остались довольны результатом, несмотря на напряжённый характер игры.

«Тяжёлый матч, тяжёлое поле, у многих сводило ноги, очень устали. Непросто и эмоционально, но главное — победили в дерби. Хорошо, что VAR помог. Без него могли и проиграть. Но результат заслуженный. Во втором тайме «Спартак» неплохо атаковал, но моментов не было, а мы могли забить. Главное, чтобы Мусаева и Оздоева у нас не забрали, а то там любят таких ребят», — поделился своими впечатлениями от матча Дзюба.

«Нацелены на серьёзную работу в дальнейшем»

Иное настроение было в стане «Спартака». Главный тренер Олег Кононов посетовал на то, что «Зенит» сумел реализовать лишь один опасный эпизод в первом тайме, что и предрешило ход игры, в то время как его подопечные создавали больше моментов.

«По статистике мы превзошли «Зенит» по всем показателям. Чувствую досаду от такого поражения, но и ребята это осознают. Мы не выполнили задачу в Лиге Европы и проиграли сейчас важный для нас матч. Теперь нацелены на серьёзную работу в дальнейшем. 100% будем прогрессировать. Моё субъективное мнение — на нас всё же сказался непростой график», — отметил наставник.

Кроме того, он заверил, что у команды был план на матч, однако многим футболистам не хватило удачи, чтобы реализовать свои моменты.

«Думаю, что просто не доводили передачи, хотя и ударов было достаточно. Можно сказать, что «Зенит» очень много фолил, а мы не доработали стандарты. У Шюррле и Джикии не шли удары, особенно у Андре. Зобнин бил, потому что выходил на ударную позицию, он играет в такой зоне. Знаете, это футбол. Я не могу это поменять», — подчеркнул Кононов.

Многих удивил тот факт, что в стартовом составе у «Спартака» присутствовал Шюррле, а не Эсекьель Понсе. Однако специалист пояснил, что аргентинец должен был выйти на замену в качестве более креативного игрока в тот момент, когда игроки соперника почувствуют усталость.

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«Есть определённые нюансы. Несколько игроков выпали по болезни. Другие выходили с температурой. Команду скосил какой-то вирус. Это тоже сказалось. Было желание изменить ход встречи, но получилось так, как получилось. Всегда говорил и буду говорить: выигрывает команда, проигрывает тренер. Любой наставник после поражений копается в себе и думает, что можно было бы сделать иначе. Принимаю это поражение на себя», — добавил он.

«Спартак» нанёс по воротам соперника 12 ударов против семи у «Зенита». По словам Кононова, игроки пытались воспользоваться каждой предоставленной возможностью. В ход шли фланговые передачи и удары из-за пределов штрафной площади.

«А если бы не били, то все спрашивали бы, почему так мало. Хорошо, что ребята бьют. Осталось реализовать те задумки, которые есть. Повторюсь, это когда-нибудь закончится. Команда строится, много молодых игроков. Сейчас приобрели Алекса Крала. С учётом его прихода будем дополнительно думать над тактикой», — заключил Кононов.

В свою очередь, футболисты «Спартака» выразили уверенность в том, что действовали лучше соперника. Так, Георий Джикия отметил, что им была понятна тактика сине-бело-голубых, однако извлечь из этого выгоду помешали проблемы с реализацией.

«За месяц было девять игр, немного наелись. Но всё нормально. У нас получился тяжёлый отрезок: проиграли дома, не вышли в Лигу Европы. Победи мы сегодня, была бы удовлетворённость, но произошло по-другому. Надо наигрывать состав, тем более сегодня представили новичка. Надеюсь, что перерыв на матчи сборной поможет команде. Огромное спасибо болельщикам, что не отворачиваются, что остаются до конца», — заявил капитан красно-белых.

При этом он не стал комментировать эпизод с отменённым голом.

«VAR — это часть игры, и надо её уважать. Судейство не комментирую, но раз так решили, значит, рука была», — заключил Джикия.

Схожей точки зрения придерживается и защитник Айртон. По его словам, команде не хватило нескольких моментов, чтобы изменить ход встречи. Он также посетовал на отменённый гол, однако не стал перекладывать с вину за поражение на судей.

«Обидно проиграть в домашних стенах — полный стадион, нас поддерживало много людей, но сейчас нужно поднять голову и двигаться дальше. Впереди много матчей. Жаль, не сумели воспользоваться моментами. У меня были небольшие проблемы со здоровьем, лёгкое недомогание. Но решили, что смогу выйти на поле», — рассказал бразилец.

Более оптимистичен в своих суждениях был полузащитник Андре Шюррле.

«Мы провели отличную встречу. У нас был длинный период из девяти матчей, часть из которых мы проиграли по разным причинам. Перерыв на сборные может пойти нам на пользу. Восстановимся, наберёмся сил и вернёмся в борьбу. Это был очень сложный месяц, хотелось бы за него поблагодарить ребят. Что касается меня, то я всегда в себе уверен, потому что знаю: если не будешь пробовать, никогда не забьёшь. Это и делал. Незабитый гол? Футбол — вообще нелогичная вещь. Такой момент. Считаю, мы были лучше», — уверен Шюррле.

Своими впечатлениями от матча поделился и чешский полузащитник Алекс Крал, о подписании которого стало известно незадолго до начала матча с «Зенитом». За ходом дерби он наблюдал с трибун, однако остался доволен увиденным.

«Фантастическая атмосфера. «Спартак» был неплох, много контролировал мяч, имел достаточное количество шансов. У «Зенита» их было меньше, но они сумели ими воспользоваться. Я могу играть на многих позициях, но сейчас мне нравится действовать в защите. РПЛ лучше чемпионата Чехии, поэтому для меня это станет своеобразным вызовом», — отметил Крал.