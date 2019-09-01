Семак назвал тяжёлым и нервным матч со «Спартаком»

Короткая ссылка
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу команды над московским «Спартаком» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Семак назвал тяжёлым и нервным матч со «Спартаком»
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Игра получилась тяжёлая и нервная, может, не столь зрелищная. Мы постарались сыграть поосторожнее в обороне, потому что главное оружие «Спартака» — быстрые атаки. Клуб приобрёл сильных игроков. В итоге всё удалось, за исключением необязательных штрафных. Во втором тайме играли ниже, но моменты свои не использовали. Так бы было легче в концовке», — заявил Семак на пресс-конференции.

«Зенит» на выезде одержал первую с 2017 года победу над «Спартаком». Автором единственного гола стал Юрий Жирков.

Ранее сообщалось, что «Тамбов» арендует Георгия Мелкадзе у «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить