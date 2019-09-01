Семак назвал тяжёлым и нервным матч со «Спартаком»
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- РИА Новости
«Игра получилась тяжёлая и нервная, может, не столь зрелищная. Мы постарались сыграть поосторожнее в обороне, потому что главное оружие «Спартака» — быстрые атаки. Клуб приобрёл сильных игроков. В итоге всё удалось, за исключением необязательных штрафных. Во втором тайме играли ниже, но моменты свои не использовали. Так бы было легче в концовке», — заявил Семак на пресс-конференции.
«Зенит» на выезде одержал первую с 2017 года победу над «Спартаком». Автором единственного гола стал Юрий Жирков.
Ранее сообщалось, что «Тамбов» арендует Георгия Мелкадзе у «Спартака».