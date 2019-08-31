«Это далеко не лучшая наша игра»: что говорили тренеры и футболисты после матча «Ростов» — «Локомотив»

«Ростов» одержал победу над «Локомотивом» со счётом 2:1 и занял первое место в турнирной таблице РПЛ. Однако наставник жёлто-синих Валерий Карпин остался недоволен игрой своих подопечных. Между тем герой сегодняшней встречи Евгений Чернов заявил, что не считает свои сейвы в концовке чем-то экстраординарным. Тренер железнодорожников Юрий Сёмин признал, что его команда допускала слишком много ошибок, а также прокомментировал травму Алексея Миранчука.

«Просто удачно выбил мяч»

«Ростов» одержал победу над «Локомотивом» со счётом 2:1. Наставник жёлто-синих Валерий Карпин, несмотря на добытые три очка, отвечал на вопросы журналистов со свойственной ему лаконичностью.

Тренер «Ростова» начал с того, что прокомментировал сейв Евгения Чернова. По словам тренера, на мгновение он смирился с тем, что соперник сравняет счёт, а также попытался вспомнить, видел ли подобную игру в исполнении защитников ранее.

«Не знаю, не помню. Возможно, такие моменты были в истории футбола. Если честно, уже думал, что будет гол. Ворота были практически пустые. Хорошо, что получилось именно так», ― пояснил специалист.

При этом, по словам Карпина, несмотря на победу, он увидел в игре своих подопечных большое количество брака и ошибок.

«Я недоволен игрой. Да, это звучит странно, ведь мы создавали моменты, забили два мяча и имели ещё три стопроцентных момента. Но это далеко не наша лучшая игра. «Локомотив» имел инициативу, нам пришлось менять схему, перестраиваться в защите ― они нас прижали к нашим воротам», ― отметил тренер.

Высказался Карпин и по вопросу ротации на вратарской линии. По словам Карпина, он ещё не принял окончательного решение относительно того, кто из двух голкиперов — Сергей Песьяков или Егор Бабурин — получит статус первого номера команды.

«Будем смотреть дальше. У нас, кроме двух игроков, никто не имеет гарантированного места в составе», ― пояснил он.

В заключение беседы с журналистами Карпин рассказал, как команда использует перерыв на матчи сборной России. Кроме того, тренер выразил уверенность в том, что его футболисты достойно смогут взять на себя роль лидеров чемпионата.

«Эти две недели мы ни над чем работать не будем и не сможем. Почему? У нас больше половины состава разъедется по своим национальным командам. Готовы ли мы ментально к статусу лидеров? Покажет время. Но у нас опытные футболисты, они не должны ничего бояться», ― резюмировал тренер.

Главным героем матча стал защитник «Ростова» Евгений Чернов, который совершил два невероятных сейва в концовке встречи, не дав хозяевам сравнять счёт. Вратарь Егор Бабурин, покидая Черкизово, сказал журналистам фразу, характеризующую общее отношение команды к футболисту.

«Чернов — просто one love!» ― лаконично высказался голкипер.

Сам же защитник в общении с репортёрами был скромен и не стал придавать своей игре большого значения.

«Просто удачно выбил мяч, больше ничего сказать не могу. Прыгал осознанно, хотел помочь команде и вратарю, а не выглядеть героем. Не буду говорить, что это лучший момент в моей карьере. Для меня намного важнее то, что команда выиграла. Мы все делаем одно общее дело и не делим заслуги на свои и общекомандные», ― пояснил игрок ростовской команды.

Кроме того Чернов заявил, что команде сейчас нельзя расслабляться.

«Я поблагодарил команду, она меня. Ничего особенного, никаких празднований у нас не было. Если тренер сказал, что недоволен, значит, есть над чем работать. О том, что мы возглавили турнирную таблицу, пока не думаем, это промежуточный результат. Почивать на лаврах сейчас не нельзя», ― признался Чернов.

О победе над «Локомотивом» рассказал и лучший бомбардир «Ростова» и РПЛ Элдор Шомуродов. Нападающий отметил, что личные заслуги ставит на второе место, определяющим фактором для него является итоговый результат всего коллектива.

«Самое главное, что выиграли. Первый гол отрабатывали на тренировках, это наигранная комбинация. А второй просто отскочил ко мне. Нереализованный третий момент? Мы же выиграли, так что я не испугался. Цена победы велика и потому, что было очень тяжело играть против «Локомотива», особенно первые 30 минут. Потом уже смогли собраться и показать, на что способны», ― рассказал журналистам Шомуродов.

«У нас есть потенциал, чтобы занять первое место»

Главный наставник «Локомотива» Юрий Сёмин, в свою очередь, рассказал о причинах поражения. По его мнению, «Ростов» заслужил эту победу.

«Мы совершили те ошибки, которые непозволительно делать в таком матче и с таким опасным и опытным соперником. «Ростов» воспользовался нашими осечками и выиграл. Абсолютно заслуженно. Не секрет, я очень не люблю проигрывать. Но если из этого поражения сделать правильные выводы, то оно может пойти нам на пользу», ― начал своё выступление тренер красно-зелёных.

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Затем Сёмин порассуждал о дальнейшей карьере Луки Джорджевича. Форвард не смог поразить пустые ворота и лишил команду шансов сравнять счёт. Однако, по мнению специалиста, успешная игра в следующих турах сможет реабилитировать его перед болельщиками.

«Нет. Я не боюсь за него. Бояться уже нечего. Промах был, самое страшное уже позади. Такие моменты бывают в карьере любого. Ему надо просто работать дальше», ― заявил наставник железнодорожников.

По словам Сёмина, главной проблемой для «Локомотива» стала потеря Алексея Миранчука. Полузащитник получил травму ещё в начале встречи, выбыл из строя как минимум на три недели и спутал все тренерские планы на игру.

«В сборную он не поедет. Повредился серьёзно. Эта травма выбила из колеи не только его, но и всех нас. Команда отреагировала очень тяжело. К тому же, замены на такой случай у нас, по сути, не было. Жоау Мариу на его месте смотрелся не так убедительно, как бы я хотел. Но в целом он игрок хорошей квалификации и со временем адаптируется и под команду и под чемпионат»,― подчеркнул тренер.

С журналистами также пообщался капитан и голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме. По его словам, в стане железнодорожников не стали воспринимать поражение от «Ростова» болезненно. Футболисты уверенны, что им по силам вернуться в чемпионскую гонку уже в ближайшее время.

«Могли забить в двух моментах, поэтому нет вопросов к нашей игре и к нашему желанию выиграть. В моменте второго гола все подумали, что там был офсайд. Но оказалось, что пас назад был от нашего игрока, да и я уже потерял концентрацию. Дальше нам просто не везло. При удачном стечении обстоятельств могли и выиграть. Надо поднять голову и смотреть вперёд. Это только начало чемпионата. У нас есть потенциал, чтобы занять первое место», ― выразил уверенность футболист.