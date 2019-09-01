Семак оценил качество игры «Зенита» на старте сезона РПЛ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказал мнение об игре своих подопечных в первых матчах сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«С точки зрения качества игры всё неплохо. Мы не опускались ниже определённого уровня, но реализация хромает. Где-то нам не повезло, где-то сыграли роль судейские ошибки. С «Краснодаром», «Уфой» и «Ахматом» играли лучше, но потеряли очки. Сами допустили большое количество невынужденных ошибок. Очки терять жалко, но сезон длинный: где-то потеряем, где-то найдём», — заявил Семак на пресс-конференции после победы над московским «Спартаком».

«Зенит», набрав 17 очков, занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В девятом туре подопечные Семака на своём поле сыграют с тульским «Арсеналом».

Ранее сообщалось, что Семак назвал тяжёлым и нервным матч со «Спартаком».