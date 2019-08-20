«Хочу побеждать сейчас, а не когда мне будет 70»: о чём говорили Кононов и Гончаренко после дерби «Спартак» — ЦСКА

ЦСКА имел преимущество над «Спартаком», но команду подвела реализация. Об этом после матча заявил главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко. Белорусский специалист также высказал претензии по игре Фёдора Чалова, но при этом отметил, что после таких поражений его молодой коллектив становится сильнее. В свою очередь, наставник красно-белых Олег Кононов поздравил подопечных с успешным результатом и заявил, что намерен побеждать и в дальнейшем.

«Чалов должен был реализовывать свои моменты»

В ожидании тренеров журналисты делились друг с другом впечатлениями от матча. По мнению большинства, встреча между «Спартаком» и ЦСКА стал лучшей игрой нынешнего сезона.

С такой позицией согласился и Виктор Гончаренко, который первым ответил на вопросы репортёров. Несмотря на поражение от принципиального соперника, белорус пребывал в хорошем расположении духа и начал свою речь с того, что отметил атмосферу, царившую во время игры на стадионе.

— Подведите итог дерби.

— Такие игры, конечно, особенные! Если дети впервые попадают на матчи подобные этому, они на всю жизнь останутся в футболе. По борьбе, по накалу, по количеству событий это отличная игра, просто отличная. Возможно, мы выглядели предпочтительнее соперника, но у нас так происходит часто. Играем лучше, но уступаем. Те моменты, которые имел Чалов, он должен был реализовывать. Но на таких матчах наша команда продолжает набивать шишки и расти

— После второго гола в ворота ЦСКА вы о чём-то долго говорили с главным арбитром Сергеем Карасёвым. Претензии по дымовой завесе?

— Не совсем. Он подошёл и сказал, что игра остановлена, поскольку VAR «не видит поле». Зачем тогда игру резко возобновили? Хотя команды в этом дыму находились в равных условиях. Но, повторюсь, надо проявлять характер. А мы при равном счёте начали играть на удержание.

— Что скажете об игре звёздных новичков «Спартака»? Вам было сложно готовить команду в тактическом плане?

— Не могу сказать, что мы не понимали, как будет играть соперник. Был ясен состав четвёрки защитников. Но да, отдельно смотрели нарезки по действиям Андре Шюррле и Гуса Тиля, но, наверное, о сильных сторонах этих игроков вам лучше расскажет Олег Кононов.

— Уже понятно, что случилось с Дмитрием Ефремовым?

— Пока непонятно. Его повезли в больницу. Ждём.

«Дерби лёгким не бывает»

Спустя минуты после Гончаренко в зале для пресс-конференций появился Кононов. В отличие от коллеги, тренер победителей вёл себя спокойно и признался, что его команду ждёт непростая неделя.

— Дерби лёгким не бывает. Приятно, что мы выиграли на своём стадионе при потрясающей поддержке наших болельщиков. Первый тайм получился равным, а вот во втором мы были лучше. Хотя концовка встречи выдалась непростой, и хорошо, что ребята выдержали. На данный момент так, поздравляю команду.

— Вы сказали, что в первом тайме «Спартак» играл лучше. С трибун показалось иначе. Вас не беспокоит, что и в матче с ЦСКА, и во встрече с «Туном» на первых минутах присутствовала некая неуверенность?

— Если скажу, что меня что-то не беспокоит, то обману вас. Конечно, я понимаю: команда выходит на поле немного закрепощённой. Я говорил об этом в перерыве. Далее проведём расследование и начнём работу над ошибками. Что по игре, то она получилась равной, поскольку у нас были моменты, а ЦСКА владел мячом. Правда нас это не устраивает.

— Вы снова перевели Зелимхана Бакаева на левый фланг и дали возможность играть справа Джордану Ларссону. Вы понимаете, что таким образом российский хавбек теряет свои козыри?

— Ларссон точно так же забивал в Швеции. Я даю ему возможность играть на этом фланге, чтобы у него легко прошла адаптация на привычной позиции. Возможно, со временем, когда я увижу, что он готов, поменяю его место на поле. То же самое касается Тиля. А вот Шюррле может играть где угодно, он уже это показал.

— Самуэль Жиго — лучший бомбардир команды. Но ведь он защитник…

— Это прекрасно! Я рад, что наши защитники забивают. Вспомните Франца Беккенбауэра. В детстве мы все относились к этому с восторгом. У каждого игрока есть свои сильные стороны, моя задача как тренера помогать и совершенствовать эти навыки.

— По ходу матча вы передали Бакаеву записку. Что в ней было написано?

— Не буду отвечать на этот вопрос.

— Резиуан Мирзов хорошо вошёл в игру, но по ходу одной из атак ЦСКА не пошёл закрывать свою зону. Как оцените его выступление?

— Мне кажется, мы слишком часто критикуем игроков. Каждый футболист должен иметь баланс в защите и атаке. Возможно, у него не хватило сил. Разберусь с этим.

— Команда одержала четвёртую победу подряд. Появилась ли уверенность в своих силах? Понимаете, что болельщики стали относится к вам лучше?

— С каждой победой понимаю, что команда чувствует себя увереннее. Конечно, уверенность приходит к каждому игроку именно в такие моменты. Я тренер, это часть моей работы. Имею ввиду давление и негатив. Но это «Спартак», я не первый и точно не последний. Если не будет побед, вопросы будут возникать. Спокойно отношусь к этому, и да, хочу побеждать сейчас, а не тогда, когда мне будет 70 лет.

— На этой неделе «Спартак» ждёт матч с португальской «Брагой». Как команда будет готовиться к нему?

— Да, график у нас жёсткий. Соперники сложные, что во внутреннем чемпионате, что в Лиге Европы. Предстоящая неделя будет очень сложной. За шесть дней проведём три игры. Сейчас главная задача — подготовить и восстановить футболистов, дать всем возможность быть в тонусе. Будет ротация. Но самое главное, сейчас тренерскому штабу необходимо грамотно отработать этот цикл.

— Когда вы возглавили «Спартак» вам часто припоминали фразу про «бесковский» футбол. Вам по-прежнему важен этот стиль?

— Важен. И я очень хочу, чтобы этот стиль был в «Спартаке». Даже не стиль, а система. Это и подбор игроков, и тренировочный процесс.