Джикия о победе над ЦСКА: большой праздник для «Спартака»

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Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия поделился эмоциями после победы над ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Джикия о победе над ЦСКА: большой праздник для «Спартака»
  • РИА Новости

«Всё прошло положительно! Все рады победе, счастливы. Большой праздник для «Спартака». Что сказал Кононов в перерыве, мы не разглашаем», — сказал игрок.

Он согласился, что в первом тайме у соперников было преимущество, но красно-белые, по его словам, смогли сдержать натиск, а потом перевернули игру.

«С отличным настроением подходим к «Браге», — резюмировал Джикия.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Спартака».

Ранее владелец клуба Леонид Федун поздравил болельщиков «Спартака» с победой над ЦСКА.

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