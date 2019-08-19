Джикия о победе над ЦСКА: большой праздник для «Спартака»

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия поделился эмоциями после победы над ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Всё прошло положительно! Все рады победе, счастливы. Большой праздник для «Спартака». Что сказал Кононов в перерыве, мы не разглашаем», — сказал игрок.

Он согласился, что в первом тайме у соперников было преимущество, но красно-белые, по его словам, смогли сдержать натиск, а потом перевернули игру.

«С отличным настроением подходим к «Браге», — резюмировал Джикия.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Спартака».

Ранее владелец клуба Леонид Федун поздравил болельщиков «Спартака» с победой над ЦСКА.