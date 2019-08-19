Федун поздравил болельщиков «Спартака» с победой над ЦСКА
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун отреагировал на победу команды над столичным ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
- РИА Новости
«Всех с победой!» — сказал Федун.
Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Спартака».
Ранее тренер ЦСКА объяснил свои претензии к судье после второго гола «Спартака».
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