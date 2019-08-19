Федун поздравил болельщиков «Спартака» с победой над ЦСКА

Короткая ссылка
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун отреагировал на победу команды над столичным ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Федун поздравил болельщиков «Спартака» с победой над ЦСКА
  • РИА Новости

«Всех с победой!» — сказал Федун.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Спартака».

Ранее тренер ЦСКА объяснил свои претензии к судье после второго гола «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить