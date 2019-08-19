Федун поздравил болельщиков «Спартака» с победой над ЦСКА

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун отреагировал на победу команды над столичным ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Всех с победой!» — сказал Федун.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Спартака».

Ранее тренер ЦСКА объяснил свои претензии к судье после второго гола «Спартака».