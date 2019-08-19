Тренер ЦСКА объяснил свои претензии к судье после второго гола «Спартака»
- РИА Новости
«Подходит Карасёв, говорит, VAR не видит поля из-за задымления. Зачем тогда игру так резко возобновили? Тем не менее команды были в равных условиях. Повторюсь, надо проявлять характер. А мы при счёте 1:0 стали играть сдержанно», — сказал Гончаренко.
Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Спартака».
Ранее Гончаренко допустил, что, возможно, ЦСКА был немного предпочтительнее «Спартака».