Гончаренко: возможно, ЦСКА был немного предпочтительнее «Спартака»

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился своими эмоциями после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».
Гончаренко: возможно, ЦСКА был немного предпочтительнее «Спартака»
  • РИА Новости

«Если дети впервые попадают на такие матчи, они на всю жизнь останутся в футболе. По борьбе, по накалу, по количеству событий это отличная игра», — сказал специалист. 

По его словам, нападающий армейцев Фёдор Чалов должен был реализовывать свои моменты. Он также подчеркнул, что после таких матчей команда только продолжает расти.

«Возможно, мы были немного предпочтительнее соперника, но у нас так часто. Играем лучше, но проигрываем», — добавил Гончаренко.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Спартака».

Ранее сообщалось, что Самуэль Жиго признан лучшим футболистом матча «Спартак» — ЦСКА.

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