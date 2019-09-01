Кононов: мысль в атаке «Спартака» была, вам показалось, что её не было

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов высказал мнение об атакующих действиях своей команды в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

«В атаке не было мысли? Мысль была. Вам показалось. Думаю, что просто не доводили передачи, хотя и ударов было достаточно много. Можно сказать, что «Зенит» очень много фолил и мы не доработали стандарты», — заявил Кононов.

Он также объяснил, почему его подопечные часто брали инициативу на себя и били с дальней дистанции.

«Футбол в первую очередь состоит из голов, а они забиваются в результате ударов. «Зенит» сегодня садился низко, и, чтобы взломать оборону соперника, играли фланговыми передачами. Другой приём — удары из-за пределов штрафной площади. И если такая возможность есть, мы пользуемся ею. А если бы мы не били, то сказали бы: «Что же у вас так мало ударов?» — рассказал специалист.

Игроки «Спартака» нанесли 19 ударов в направлении ворот соперника, лишь три из которых пришлись в створ.

«Спартак» на своём поле уступил «Зениту» со счётом 0:1, потерпев первое с 2017 года поражение в дерби двух столиц.

Ранее сообщалось, что Оздоев высказался о своей перепалке с Джикией после матча «Спартак» — «Зенит».