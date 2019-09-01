Кононов заявил, что чувствует досаду из-за поражения от «Зенита»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение команды от петербургского «Зенита» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В первом тайме имели преимущество, даже значительное. У «Зенита» был всего лишь один угловой, но Юрий Жирков нанёс прекрасный удар. У нас тоже был гол, но VAR зафиксировала игру рукой. Второй тайм получился равный, всё-таки график сказался на подопечных. Это моё субъективное мнение. Ребята играли и старались. По статистике мы превзошли «Зенит» по всем показателям. Чувствую досаду от такого поражения», — заявил Кононов на пресс-конференции.

«Спартак» на своём поле уступил «Зениту» со счётом 0:1, потерпев первое с 2017 года поражение в дерби двух столиц.

Ранее сообщалось, что Сергей Семак назвал тяжёлым и нервным матч со «Спартаком».