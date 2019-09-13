Однообразие «Зенита», нестабильность ЦСКА и неопределённость «Спартака»: какие проблемы будут решать лидеры РПЛ осенью

ЦСКА остаётся нестабильной командой, которая способна чередовать успешные матчи с провальными, а «Спартак» испытывает проблемы в опорной зоне. Действующий чемпион «Зенит» стал прямолинеен в атаке после потери Себастьяна Дриусси, а в «Краснодаре» столкнулись со сложностями в процессе построения нового коллектива. В преддверии возобновления сезона РПЛ RT рассказывает о проблемах российских топ-клубов.

Несыгранность «Краснодара»

Из всех российских топ-клубов именно южане летом изменились больше всего. Команду пополнили сразу восемь футболистов. А попрощались с РПЛ ключевые исполнители «Краснодара» Маурисио Перейра и Шарль Каборе. Кроме того, тяжёлые травмы получили Юрий Газинский и Виктор Классон.

Таким образом, летом тренерскому штабу «быков» пришлось выстраивать заново практически всю полузащиту и атакующую линию. В довершение всех бед получил травму, пожалуй, самый именитый новичок команды Реми Кабелла. Возместить его потерю в клубе постарались за счёт подписания опытного Мануэла Фернандеша, который как никто способен отдать «последний пас».

Впрочем, пока у «Краснодара» есть проблемы и с завершением атак. Так, пришедший в команду Маркус Берг по-прежнему не забил ни одного мяча. А в Лиге чемпионов, если не брать первый тайм выездного противостояния с «Порту», южане не отличились ни разу.

Имеются проблемы у «Краснодара» и в линии обороны, которая летом как раз изменений не претерпела, но и усиления не получила. «Краснодар» выкупил права на одного из самых перспективных российских защитников Егора Сорокина у «Рубина», но оставил его в Казани на правах аренды до конца сезона. Таким образом, как минимум до января Мусаеву придётся обходиться Александром Мартыновичем, Урошем Спаичем и Йоном Гудни Фьолуссоном.

Однообразие в атаке «Зенита»

В концовке прошлого сезона петербуржцы смотрелись командой без слабых мест и закономерно стали чемпионами России. Однако к концу лета у сине-бело-голубых начались проблемы. Во многом они оказались связаны с травмой Себастьяна Дриусси. Без аргентинца питерцы забили лишь один мяч в трёх играх и не сумели поразить ворота «Ахмата» и «Уфы».

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При этом подопечные Сергея Семака во многом вернулись к игре годичной давности, когда в атаке всё сводилось к навесам на Артёма Дзюбу. Не случайно сам он после тяжёлой победы над «Спартаком» подчеркнул, что только после повреждения аргентинца все поняли, насколько он важен для команды.

Но если Дзюба хотя бы набирает баллы за результативность, то сходу ставший едва ли не главной звездой коллектива Сердар Азмун пока не впечатляет. Два гола в восьми матчах и масса нереализованных моментов — явно не то, чего ждали от иранца в новом сезоне.

Помимо этого, нельзя не упомянуть о травме Малкома. Звёздный новичок «Зенита» почти сразу получил повреждение и при благоприятных раскладах вернётся в строй лишь к концу сентября. При этом болельщики будут требовать от него максимальной отдачи, учитывая потраченные на него деньги.

Пассивность обороны «Ростова»

Как ни странно, но «Ростов» вначале осени сложно назвать разбалансированной командой при всём желании. Валерий Карпин пошёл на смелые перемены и привил жёлто-синим красивый футбол с быстрым выходом из обороны и молниеносными атаками. Эльдор Шомуродов забивает почти в каждом матче, Роман Ерёменко штампует голевые передачи, Матиас Норманн «выжигает» опорную зону, Алексей Ионов перемещается по всему фронту атаки, а Ивелин Попов оказывается преимущественно там, где нужно, чтобы помочь партнёрам.

Однако, пожалуй, наиболее уязвимой зоной команды является центр обороны. Во многом это связано с переходом на тактическую расстановку с двумя центральными защитниками вместо трёх. К тому же пару опытнейшему капитану Рагнару Сигурдссону составил молодой Дмитрий Чистяков, который проводит первый сезон в РПЛ. Да, воспитанник «Зенита» быстро прогрессирует, но на старте сезона «Ростов» пропускает достаточно много: 11 мячей в восьми матчах. Чаще соперники огорчали только четыре команды: «Урал», «Ахмат», «Оренбург» и «Тамбов».

Нестабильность ЦСКА

Как и в прошлом году, красно-синие способны провести яркий матч, а затем потерпеть неожиданное поражение от уступающей в классе команды. Первая подобная неудача с подопечными Виктора Гончаренко в нынешнем случилась в стартовой игре сезона в Самаре. А в середине августа ЦСКА не сумел дома обыграть аутсайдера «Сочи».

Пусть Гончаренко занимается строительством нового коллектива второй год, армейцы остаются молодой командой, которой присуща нестабильность, что признаёт и сам наставник. При этом красно-синие по-прежнему не могут похвастать длиной скамейки, а это только ухудшает ситуацию. Так, в уже упомянутом матче с «Сочи» Гончаренко просто некого было выпустить на усиление атаки кроме номинального опорника Яки Бийола.

К тому же летом команду накрыла эпидемия травм, и серьёзные повреждения получили сразу несколько футболистов. Если укрепить линию обороны и полузащиты клубу на флажке трансферной кампании всё же удалось, то взять второго нападающего в помощь к Фёдору Чалову не получилось.

Незаменимость лидеров «Локомотива»

На первый взгляд, «железнодорожники» смотрятся едва ли не самой сбалансированной командой чемпионата. В воротах у «Локо» играет «первый номер» сборной Маринато Гилерме. В обороне собраны опытные и зарекомендовавшие себе мастера. В опорной зоне отлично смотрятся Гжегож Крыховяк и Дмитрий Баринов, а в атаке создают необходимую химию братья Миранчуки и Фёдор Смолов.

Однако, несмотря на точечное усиление, в центре поля у команды чувствуется явный недокомплект. Разумеется, пока все лидеры остаются в строю, Сёмин может быть спокоен.

Но стоит Баринову или Крыховяку заработать дисквалификацию или получить травму, как тренерскому штабу придётся решать непростую задачу, ведь других опорников в распоряжении Сёмина просто нет, кроме Александра Коломейцева, который не играл почти полтора года из-за проблем со здоровьем.

Помимо этого слабым звеном команды смотрится Рифат Жемалетдинов, который справа не так хорош в созидании, как Миранчуки, но при этом зачастую не отрабатывает в обороне. Не исключено, что в ближайших встречах Сёмин попробует заменить Рифата звёздным новичком Жоау Мариу.

Две дилеммы «Спартака»

Красно-белые, как и «Краснодар», продолжают процесс построения новой команды при большом количестве новичков, и главные позиции, над которыми Олегу Кононову предстоит поработать — линия атаки и опорная зона. В первом случае тренеру нужно сделать выбор между Андре Шюррле и Эсекьелем Понсе. При этом немец вполне может сыграть как под нападающим, так и на левом фланге. А вот других чистых форвардов в команде сейчас просто нет, если не рассматривать на эту роль Джордана Ларссона.

Зато в центре поля у тренерского штаба с приходом Алекса Крала, наконец, появился выбор. Теперь в распоряжении у Кононова есть сразу четыре опорника. Помимо чеха это Роман Зобнин, Аяз Гулиев и молодой Наиль Умяров. Молодой чех будет выходить в основе с большой долей вероятности, иначе вряд ли бы за него платили €12 млн. Из трёх других больше всего шансов на появление с первых минут у Зобнина, но Роман вполне может сместиться на левый фланг, где уже неоднократно играл. Тогда пару Кралу в центре составят Гулиев или Умяров.