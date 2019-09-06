«Если усилят сборную, каждый будет рад»: как в России отреагировали на освобождение Кокорина и Мамаева по УДО

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев уже осознали свою вину и заслуженно получили возможность досрочно выйти на свободу. Об этом заявил экс-тренер сборной России и заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев. Он предположил, что футболисты вернутся на прежний уровень. Член комитета по этике РФС Андрей Созин добавил, что оба смогут побороться за место в сборной, а экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, какие эмоции испытали близкие Кокорина после новости о его освобождении.

«Гуманная мера»

17 сентября нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев выйдут на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО). Решение Алексеевского районного суда Белгородской области было положительно воспринято большинством российских чиновников, специалистов, спортсменов и болельщиков, на протяжении 11 месяцев переживавших за их судьбу. Они выразили уверенность в том, что футболисты исправились и готовы начать новую жизнь.

Так, по словам заместителя председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерия Газзаева, положительный исход истории был ожидаем.

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«И Мамаев, и Кокорин вполне ощутили на себе систему уголовного наказания. Я надеюсь, для них это станет жизненным уроком. Поэтому УДО вполне логично. Они достаточно опытные игроки. И у них будет двойная мотивация для того, чтобы действительно преодолеть весь этот кризис и вернуться в футбол», — сказал Газзаев в беседе с RT.

Схожую позицию выразил и член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв. Он добавил, что после выхода на свободу оба игрока должны вести себя более осмотрительно, чем раньше.

«Считаю, что освобождение Александра Кокорина и Павла Мамаева по УДО является гуманной мерой. За время, которое спортсмены находились под стражей, они продемонстрировали раскаяние в содеянном. Думаю, что футболисты получили урок на всю жизнь. Желаю им вернуться в большой спорт. Важно и то, чтобы вся эта история стала хорошим уроком для молодёжи. Никакие деньги, связи и слава не могут быть оправданием для совершения противоправных действий в отношении кого бы то ни было», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов также остался удовлетворён решением суда. По его словам, он уже пообщался с родственниками осуждённых и поздравил их с окончанием дела.

«Никто не сможет описать, что чувствует мать, потерявшая двух сыновей на такое время. Эмоции Даши (супруги Кокорина. — RT), которая была одна с ребёнком, тоже не описать. Никому такого не пожелаю. Я и Алан Чочиев делали всё возможное. Хочется, чтобы ребята вернулись в футбол», — приводит слова Тарасова «Чемпионат».

Кроме того, радость по поводу условно-досрочного освобождения игроков в социальных сетях выразили главный тренер «Зенита» Сергей Семак, супруга защитника Юрия Жиркова Инна, полузащитник «Балтики» Алан Чочиев и другие.

В то же время были и те, кто скептически отнёсся к решению суда. Так, бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко усомнился в том, что Кокорин и Мамаев полностью осознали свою вину.

«Чем они отличаются от обычных россиян? Все когда-то делают неправомерные поступки. У кого-то наказание меньше, а у кого-то больше. Отбыли своё — слава богу. Никого не убили — тоже хорошо. Хорошо, если это будет в первый и последний раз. Но, судя по шуточкам-прибауточкам и весёлым лицам, не всё у них в голове устаканилось и это точно может произойти снова», — заявил Червиченко.

Экс-врач «Спартака» Лю Хуншен подчеркнул, что в Китае за подобные преступления следует более строгое наказание.

«Пак — он же кореец, причём русский кореец. Это национализм. Мы все россияне. У меня ведь русский паспорт, значит, и я тоже. Нельзя людей оскорблять по национальному признаку. Они же ещё ударили его стулом. За такое в Китае Кокорин и Мамаев получили бы по три года тюрьмы», — приводит слова специалиста «Советский спорт».

«Клубы не смотрят на моральные аспекты»

После появления информации об удовлетворении прошения об УДО главной темой для обсуждения стало спортивное будущее Кокорина и Мамаева. Многие предположили, что они не только смогут вернуться на прежний уровень, но и сумеют помочь национальной команде.

«Черчесов берёт в сборную тех, кто реально хорошо играет. Если они проявят себя, то ворота в команду не закроют. Но сейчас нужно закрепиться в клубах. Если они усилят национальную команду, каждый будет только рад. Не думаю, что Станислав Саламович скажет: «Вы плохо себя вели, так что я вас не беру», — отметил член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв выразил уверенность в том, что большинство любителей футбола будут рады вновь увидеть в сборной Кокорина и Мамаева.

«Думаю, ребятам предстоит вернуть себе форму, выйти на прежний спортивный уровень, продолжить свои карьеры. Они, как и прежде, пользуются поддержкой значительной части болельщиков. В будущем Кокорин и Мамаев смогут принести пользу отечественному спорту, со временем своей игрой вернуть реноме», — приводит слова Дегтярёва «Чемпионат».

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Что касается клубных перспектив, то здесь ситуации вокруг обоих футболистов различаются. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что в ближайшее время намерен встретиться с Кокориным, чтобы обсудить его будущее. На протяжении всего процесса команда оказывала ему поддержку, в связи с чем предполагается, что с ним будет заключён новый контракт.

Бывший полузащитник сборной Италии и сине-бело-голубых Клаудио Маркизио признался, что был бы рад, если бы Кокорин вернулся в свою прежнюю команду.

«Очень счастлив, что Александр свободен. Всегда говорил, что он очень талантливый игрок, даже итальянским журналистам. Если он сможет вернуться в футбол и помочь «Зениту», я буду очень рад», — признался Маркизио.

У некоторых болельщиков возникли сомнения по поводу того, сможет ли Кокорин присоединиться к действующему чемпиону страны после закрытия траснферного окна. В РПЛ поспешили заверить, что клуб имеет возможность дозаявить игрока в течение 30 дней после окончания регистрационного периода.

Данную информацию RT подтвердил спортивный юрист Михаил Прокопец.

«Однако заявку на его регистрацию клуб должен подать в комитет по статусу игроков РФС в первые 14 дней указанного срока — соответственно, до 16 сентября включительно. После этого, если все документы будут одобрены, до 2 октября он должен быть заявлен. То есть должны быть соблюдены два условия», — пояснил Прокопец.

Кроме того, он добавил, что Кокорин может подписать новый контракт с «Зенитом», находясь в колонии.

«В законодательстве нет пункта, согласно которому отбывающий наказание в тюрьме человек теряет право подписи под официальными документами. Они же могут писать ходатайства, жалобы, апелляции, а чем отличается трудовой договор? Если клуб не против того, что он приступит к исполнению своих обязанностей позже, то в чём проблема? Теоретически поставить свою подпись под договором он может хоть завтра. К слову, у Павла Мамаева трудовой договор после попадания в тюрьму не перестал действовать. Исходя из логики, никто не мешает заключить его и Кокорину», — отметил юрист.

Что касается Мамаева, то «Краснодар» пока не отказался от намерения расторгнуть с ним контракт. В РФС сообщили, что в связи с досрочным выходом футболиста на свободу заседание по этому вопросу состоится уже в конце сентября. При этом экс-полузащитник Роман Широков раскритиковал руководство южан за данное решение.

«Если «Краснодар» от него откажется, то это будет новая сага. Сначала надо выйти, побыть с родственниками и друзьями, а дальше уже думать о том, куда идти. Может, они передумают и решат, что игрок, который много для них сделал, достоин второго шанса. Это тяжёлый момент, зачем же вы от него отворачиваетесь? Тем самым клуб себе делает плохой пиар», — уверен Широков.

В свою очередь, футбольный агент Дмитрий Селюк предположил, что в том случае, если от услуг полузащитника откажется «Краснодар», у него вряд ли возникнут проблемы с трудоустройством.

«По поводу моих слов, что Мамаев практически закончил с футболом. В Европе это было бы так. А в России многие клубы не смотрят ни на какие моральные аспекты. Некоторые коллективы могут захотеть сделать на этом себе пиар-кампанию, чем Мамаев и воспользуется, если не дурак. Он тоже парень с характером, и он захочет показать тому же «Краснодару», что зря расторгли контракт с ним», — отметил Селюк.

При этом почётный президент РФС Вячеслав Колосков отметил, что полноценное возвращение игроков в спорт состоится не ранее следующего года и будет зависеть лишь от них самих.

«Они смогут заиграть в этом сезоне после зимней паузы. Тогда это реально будет сделать на приличном уровне. Были примеры, когда футболисты и больше времени проводили в тюрьме — и ничего, возвращались, играли после семилетнего перерыва, становились лучшими в чемпионате, выступали за сборную. Ничего не потеряно. Они же не на рудниках работали в колонии, чтобы не суметь потом вернуться в большой спорт», — поделился своим мнением Колосков с РИА Новости.