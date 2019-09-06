Гендиректор «Зенита» заявил, что в ближайшее время встретится с Кокориным

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Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев отреагировал на решение суда удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении нападающего команды Александра Кокорина.
Гендиректор «Зенита» заявил, что в ближайшее время встретится с Кокориным
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Я встречусь с Кокориным в ближайшее время», — цитирует Медведева РИА Новости.

Он также подчеркнул, что освобождение игрока является хорошей новостью для команды.

11 октября 2018 года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по УДО.

Ранее сообщалось, что депутат Лебедев считает правильным освобождение Кокорина и Мамаева.

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