Гендиректор «Зенита» заявил, что в ближайшее время встретится с Кокориным
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- РИА Новости
«Я встречусь с Кокориным в ближайшее время», — цитирует Медведева РИА Новости.
Он также подчеркнул, что освобождение игрока является хорошей новостью для команды.
11 октября 2018 года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по УДО.
Ранее сообщалось, что депутат Лебедев считает правильным освобождение Кокорина и Мамаева.