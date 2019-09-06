Депутат Лебедев считает правильным освобождение Кокорина и Мамаева

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Депутат Госдумы России Игорь Лебедев прокомментировал решение суда удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Депутат Лебедев считает правильным освобождение Кокорина и Мамаева
  • © РИА Новости

«Считаю, что не наша с вами задача и не задача общественности — подсчитывать, поздно или рано ребят выпустили, много или мало им дали, заслуженно или нет», — цитирует депутата Sport24.

По его мнению, спортсмены осознали свою ошибку и сами устали от излишнего внимания к себе. Он также подчеркнул, что Мамаев и Кокорин вынесли большой урок из этой ситуации. 

«То, что их сегодня выпустили, это правильно и юридически закономерно. Пожелаем им быстрее вернуться в футбольную жизнь. Я с первого дня говорил, что, несмотря на отрицательную сторону их поступков, как футболисты они хорошие и могут ещё принести много пользы нашему футболу и сборной в том числе», — добавил Лебедев.

6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Кокориных и Мамаева по УДО.

Ранее в Госдуме назвали ожидаемым решение суда освободить Кокорина и Мамаева.

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