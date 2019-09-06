В Госдуме назвали ожидаемым решение суда освободить Кокорина и Мамаева
- РИА Новости
«Я думаю, что решение вполне ожидаемо. И Мамаев, и Кокорин вполне ощутили на себе систему уголовного наказания. Я надеюсь, для них это станет жизненным уроком. Поэтому условно-досрочное освобождение вполне логично», — сказал он RT.
Депутат также выразил уверенность, что футболисты смогут вернуться в большой спорт.
«Они достаточно опытные игроки. И у них будет двойная мотивация для того, чтобы действительно преодолеть весь этот кризис и вернуться в футбол», — добавил Газзаев.
6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Кокориных и Мамаева по УДО.