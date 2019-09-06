В Госдуме назвали ожидаемым решение суда освободить Кокорина и Мамаева

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Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев прокомментировал решение суда удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
В Госдуме назвали ожидаемым решение суда освободить Кокорина и Мамаева
  • РИА Новости

«Я думаю, что решение вполне ожидаемо. И Мамаев, и Кокорин вполне ощутили на себе систему уголовного наказания. Я надеюсь, для них это станет жизненным уроком. Поэтому условно-досрочное освобождение вполне логично», — сказал он RT.

Депутат также выразил уверенность, что футболисты смогут вернуться в большой спорт.

«Они достаточно опытные игроки. И у них будет двойная мотивация для того, чтобы действительно преодолеть весь этот кризис и вернуться в футбол», — добавил Газзаев.

6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Кокориных и Мамаева по УДО.

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