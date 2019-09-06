Суд освободил по УДО футболистов Мамаева и Кокорина
- © Агентство городских новостей «Москва»
«Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении осуждённого Мамаева», — сказал он.
Ранее СМИ, ссылаясь на решение суда, писали, что Кокорин и Мамаев были освобождены на основании их ходатайств об УДО.
Позднее в суде подтвердили данные об освобождении только Кокорина и его брата, отметив, что по поводу Мамаева решение ещё не принято.
Светлана Кокорина, мать братьев Кокориных, комментируя эти сообщения, отметила, что «ребят отпустили».