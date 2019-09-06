Суд освободил по УДО футболистов Мамаева и Кокорина

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RT
Алексеевский районный суд Белгородской области принял решение удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении футболиста Павла Мамаева. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление представителя суда. По УДО также освобождён Александр Кокорин.
Суд освободил по УДО футболистов Мамаева и Кокорина
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении осуждённого Мамаева», — сказал он. 

Ранее СМИ, ссылаясь на решение суда, писали, что Кокорин и Мамаев были освобождены на основании их ходатайств об УДО. 

Позднее в суде подтвердили данные об освобождении только Кокорина и его брата, отметив, что по поводу Мамаева решение ещё не принято. 

Светлана Кокорина, мать братьев Кокориных, комментируя эти сообщения, отметила, что «ребят отпустили».

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