Суд освободил по УДО футболистов Мамаева и Кокорина

Алексеевский районный суд Белгородской области принял решение удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении футболиста Павла Мамаева. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление представителя суда. По УДО также освобождён Александр Кокорин.

«Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении осуждённого Мамаева», — сказал он.

Ранее СМИ, ссылаясь на решение суда, писали, что Кокорин и Мамаев были освобождены на основании их ходатайств об УДО.

Позднее в суде подтвердили данные об освобождении только Кокорина и его брата, отметив, что по поводу Мамаева решение ещё не принято.

Светлана Кокорина, мать братьев Кокориных, комментируя эти сообщения, отметила, что «ребят отпустили».