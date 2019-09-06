Мать Кокориных отреагировала на освобождение сыновей
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- РИА Новости
«Я уже знаю, что ребят отпустили. Спасибо большое всем! Наконец-то это всё закончилось. У меня даже слов нет. Не знаю, что сказать. Такие эмоции. Будут ли эти десять дней самыми тяжёлыми? Не знаю даже, правда. Всё позади», — цитирует Кокорину Sport24.
Отмечается, что, узнав о решении суда, мать заключённых заплакала.
До этого появилась информация, что осуждённые выйдут из колонии через десять дней после того, как решение суда вступит в законную силу.
Ранее суд подтвердил освобождение братьев Кокориных по УДО.
11 октября 2018 года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.