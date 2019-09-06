Суд подтвердил освобождение братьев Кокориных по УДО

Алексеевский суд Белгородской области подтвердил информацию об освобождении футболиста Александра Кокорина и его брата Кирилла по УДО.

Как отмечает ТАСС, решение по Павлу Мамаеву пока остаётся неизвестным.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.

13 июня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда, но был вынесен новый — с теми же сроками заключения и небольшими изменениями в части квалификации действий.

28 июня Пресненский суд Москвы направил Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) распоряжение об исполнении приговора в отношении Кокорина и Мамаева.

4 июля стало известно, что футболистов этапировали в колонию.

Ранее адвокат Кокорина Татьяна Стукалова отреагировала на освобождение футболиста по УДО.