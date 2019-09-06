Бывший врач «Спартака»: в Китае Кокорин и Мамаев получили бы три года тюрьмы

Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен высказался о конфликте футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с главой департамента Министерства промышленности и торговли Денисом Паком.

«Пак — он же кореец, причём русский кореец. Это национализм. Мы все россияне. У меня ведь русский паспорт, значит, и я россиянин. Нельзя людей оскорблять по национальному признаку», — цитирует врача «Советский спорт».

По словам Лю Хуншена, в Китае к подобному вопросу относятся с большим трепетом и за оскорбление кого-го по национальному признаку можно провести несколько недель в заключении и заплатить большой штраф.

«Они же ещё ударили стулом Пака… За такое в Китае Кокорин и Мамаев получили бы по три года тюрьмы», — сказал Хуншен.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Мамаева.

Ранее сообщалось, что депутат Лебедев считает правильным освобождение Кокорина и Мамаева.